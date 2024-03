Sich einfach etwas Gutes tun

Ursprünglich aus dem Wohnbau stammend, hat sich der spätere Hotelier Peter Mayer in das Grundstück in Bad Häring, auf dem heute das Panorama Royal steht, verliebt. Geomantiker hatten Laut Mayer erkannt, dass die Liegenschaft ein nachmessbarer Energie- und Kraftplatz ist, doch durften hier keine Wohnungen entstehen, ein Hotel war aber genehmigt. So wurde er zum Quereinsteiger und „Hotelier-Spätzünder“, wie er sich selbst bezeichnet.

Mayer ließ einen Plan anfertigen, wie ein Hotel auf diesem besonderen Ort aussehen könnte und habe diesen als Bildschirmschoner bei seinem PC eingestellt. Jeden Tag den Plan vor Augen, nahm sein Traum langsam Formen an, bis er im Juni 2003, wie Mayer es ausdrückt, seiner inneren Stimme folgte und ein kleines Hotel, das Panorama Royal (www.panorama-royal.at), eröffnete.

Mit einer klaren Vision, viel Engagement und Herzblut entstand Schritt für Schritt ein Wellness- und Relaxhotel, das sich heute zu den besten Häusern Europas zählen darf. Allerdings teilten Mayers Überzeugung an einen langfristigen Erfolg nicht viele und „so gab es nur einige wenige treue Wegbegleiter, die mit mir zahlreiche Hürden meisterten und dabei halfen, viele Kieselsteine aus dem Weg zu räumen“. Mit jeder gelösten Schwierigkeit wuchs das Hotel und „ein Weitermachen fühlte sich richtig gut an“.

Dem Neu-Hotelier wurde allerdings auch bewusst, dass sein Haus Uniques und eine Philosophie benötigt, woran sich die Mitarbeiter und Gäste orientieren können. „Zu unseren natürlichen Uniques gehören die herrliche Lage und die Kraftplätze auf denen das Hotel steht. Ergänzt wurden diese durch unser einzigartiges Konzept ’Our Way of Healing’, welches auf den Werten Energie und Lebenskraft schöpfen, Gelassenheit und Gleichmut erreichen, Lebensfreude ausstrahlen, Achtsamkeit und Nachhaltigkeit leben sowie Regeneration spüren aufbaut.“

Ansprechendes Ambiente

Großen Einfluss nahm dabei auch fernöstliches Wissen, das Mayer unter anderem bei den Mönchen im Shaolin Kloster lernen und erleben durfte. So lag es für ihn nahe, jahrtausendealtes Wissen mit westlichen Praktiken zu verbinden um Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen.

Als ehemaliger Bauunternehmer war es Peter Mayer immer ein großes Anliegen, die optische und bauliche Weiterentwicklung zu forcieren, da es seine Überzeugung ist, dass eine schöne und gediegene Hardware für ein ansprechendes Ambiente notwendig ist und für Gäste sowie Mitarbeiter ein wichtiges Kriterium darstellt. Ein besonderes Augenmerk wurde auch auf die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter gelegt, welche im Panorama Royal eine wichtige Rolle als Mitgastgeber übernehmen, so der Hotelchef. „Jeder von ihnen ist Teil unserer Philosophie, was sich auch im Umgang mit unseren Gästen wiederspiegelt.“

In der Tat, das Personal des Panorama Royal ist sehr zuvorkommend, freundlich, herzlich und äußerst hilfsbereit. Auch ein kleiner unterhaltsamer „Schmatz“ (zwanglose, kurzweilige Unterhaltung) ist mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jederzeit möglich.

Jeder Schritte baute von Beginn an auf dem Leitspruch auf: Quelle der Energie, Kraft und Lebensfreude. Die Motivation des Hauses ist es nach Mayers Worten, dass jeder Gast die Philosophie spürt und nach einem Aufenthalt im Panorama Royal mit Energie, Kraft und Lebensfreude nach Hause geht.

Das Hotel Panorama Royal wurde am 13. Juni 2003 mit 43 Zimmern, zwei Seminarräumen sowie einem kleinen Wellnessbereich eröffnet. Drei Jahre später wurde die Wohlfühloase deutlich erweitert sowie eine Panorama Terrasse und zusätzliche Seminarräume geschaffen. Zu diesem Zeitpunkt wurde dem Haus die Auszeichnung als 4 Sterne Superior-Hotel verliehen. Wiederum drei Jahre später konnte mit einem großzügigen Neubau die Bettenkapazität mehr als verdoppelt, eine herrliche Parkanlage mit Teich und Schwimmbad angelegt, die Panoramaterrasse erweitert, der Wellnessbereich ausgebaut sowie Seminarräume inklusive eines Festsaales für etwa 250 Personen seiner Bestimmung übergeben werden. Zusätzlich wurde auch ein Parkdeck errichtet.

In den folgenden Jahren wurde der Spa Bereich weiter vergrößert. 2015 erfolgte dann der Zusammenschluss des Stammhauses mit dem, 2009 errichteten Neubau. Damit entstanden zwei neue WOW Suiten inklusive der Royal Suite sowie das großzügige Spirit & Healingcenter, das 2016 nochmals vergrößert wurde. Darüber hinaus wurden die Zimmer im Erdgeschoss mit einem Balkon ausgestattet und in dem Neubau bei den südseitigen Zimmern eine Klimaanlage eingebaut.

Großbrand im Saunabereich

Zusammenschluss der Häuser wurde auch die Terrasse erweitert und das Restaurant deutlich vergrößert. Mit der Errichtung des SPA Hauses wurden laut Mayer großzügige Adaptierungen vorgenommen, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu schaffen. In diesem Zusammenhang wurde auch der Ort der Begegnung vergrößert und ein Restaurantbereich im Freien geschaffen. Ebenfalls komplett neu gestaltet wurde das Felsenbad.

Nach zahlreichen Um- und Neubauten, diversen Sanierungen sowie Corona geschah, so Mayers Beschreibung, am 13. März 2022 „das Unfassbare“. Ein Großbrand im Saunabereich bewirkte die totale Zerstörung der Sauna- und Relaxwelt. Sein Lebenswerk wurde über Nacht zerstört und das Haus musste für mehrere Wochen geschlossen werden. „In dieser Zeit machten wir uns bewusst, dass in der Krise alles passieren kann. Auch das Gute.“ Ab Mitte April konnte mit dem Wiederaufbau begonnen und ein paar Monate später, am 16. September 2022, die neue Sauna- und Relaxwelt wieder eröffnet werden.

Der neue Wellnessbereich bewirkte, so Hotelchef Mayer, dass das Haus von Connoisseur Circle als eines der schönsten Wellness- und Relax Hotels in Österreich ausgezeichnet wurde. Auf mehr als 7500 Quadratmetern entstand eine High End Relax Dream World mit zahlreichen toll gestalteten Rückzugs- und Erholungsorten, drei zusätzlichen Saunen und einer großzügigen Wasserwelt mit Salzwasser Whirlpool außen, Salzwasser Relaxpool innen, Süßwasser Whirlpool außen, Süßwasser Panoramapool innen sowie einen Relaxpool im Freien, der mit dem Innenpool verbunden ist. Zusätzlich wurden ein 25 Meter Sportbecken mit Zeitnehmung sowie ein Kaltwasserpool errichtet. Das ganze wurde in eine herrliche Parkanlage mit Zierteich integriert. Zusätzlich gibt es jetzt das Gourmetrestraurant „Atelier Freund Schafft“.

Mittlerweile klopft auf dem sonnigen Hochplateau rund um das Panaorama Royal der Frühling an. Beim Wandern tief durchatmen oder in der nahegelegenen SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental den Sonnenskilauf auskosten, jeder genießt auf seine Art und Weise.

Wer nach einem Tag des Entspannens oder diversen sportlichen Aktivitäten im Restaurant Platz nimmt, taucht in die Welt des guten Geschmacks ein. Das 4 Sterne Superior Haus wurde vom Gault&Millau als das „Beste Halbpension-Hotel“ in Österreich ausgezeichnet. Wer jedoch einen ganz besonderen Abend auf Hauben-Niveau erleben möchte, sollte sich im stilvollen Gourmetrestaurant „Atelier Freund-Schafft“ kulinarisch verwöhnen lassen.

„Unser Küchenteam hat es innerhalb kürzester Zeit geschafft, drei Gault&Millau Hauben zu erkochen und darf sich zur Gourmet-Elite des Landes zählen“, freut sich zu Recht Peter Mayer.

Das Panorama Royal bietet dem Gast ansprechenden Luxus, eine niveauvolle und herzliche Atmosphäre sowie kompetente und äußerst hilfsbereite Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wer sich hier nicht wohlfühlt, entspannen und genießen kann, ist selber schuld. (Friedrich H. Hettler)