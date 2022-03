Simply Red in Ischgl

Frühlingshafte Temperaturen, perfekt präparierte Pisten, unberührte Powderhänge und

butterweicher Firnschnee: Im Frühling zeigt sich die Skisaison in Ischgl von ihrer schönsten

Seite und nimmt noch mal richtig Fahrt auf, denn dank einer besonderen Höhenlage - 90

Prozent der Silvretta Arena liegen über 2000 Höhenmeter – ist hier Skifun bis Anfang Mai

garantiert. Dieses Jahr erwartet Gäste auf der Piste mit der neuen Eventreihe „Spring Blanc“

neben ganz besonderen Skimomenten ein buntes Programm voller Kulinarik und Musik.



Den Auftakt bildet das 1. Top of the Mountain Spring Concert bei dem am 2. April 2022 mit

Simply Red eine der erfolgreichsten englischen Bands auf der legendären „Ischgl Stage“

steht. Das Live-Konzert findet – strikt konform aller behördlichen Auflagen – mitten im

Skigebiet, Open Air auf der auf 2300 Höhenmetern gelegenen Idalp statt und startet um

13 Uhr. Der Konzerteintritt ist im Skiticket enthalten. Der Tagesskipass für

Ischgl/Samnaun ist gleichzeitig die Eintrittskarte zum Konzert und kostet am 2. April 2022

pro Person 90 Euro. Bei allen gültigen Skipässen ab 2 Tagen ist das Konzert inkludiert.



Simply Red mit Frontmann Mick Hucknall liefern mit einer mitreißenden Mischung aus Soul

und Pop sowie eleganten, einfühlsamen Balladen einen emotionalen Soundtrack und zählen

zu den populärsten Gruppen der britischen Pop-Ära. Über 100 Single- und Album-

Charterfolge mit einer Gesamtauflage von mehr als 60 Millionen, dutzende von Gold- und

Platinauszeichnungen und 1.500 Konzerte vor über 12 Millionen Fans markieren ihre

erstaunliche Karriere. Ihren Durchbruch brachte 1985 ihr Debutalbum „Picture Book“ und

die Single „Money's Too Tight (To Mention)“. Unvergessen auch ihre erfolgreiche

Interpretation des Songs „If you don’t know me by now“. Mick Hucknall ist seit den

Anfängen 1985 als Sänger, Songschreiber und Bandleader Dreh- und Angelpunkt von

Simply Red, unterstützt durch seinen langjährigen Saxophonisten Ian Kirkham. Die

gefeierte Band spielt seit 2003 in der jetzigen Formation.



Egal ob leidenschaftlicher Skifahrer, Sonnenanbeter, Gourmet oder Musikliebhaber - die

neue Eventreihe „Spring Blanc“ liefert genussreiche Gründe, den Frühling auf den weißen

Pisten Ischgls willkommen zu heißen. Auf dem Programm: Veranstaltungshighlights wie

sun.downer, berg.frühstück und dine.around. Dazu erleben Besucher stimmungsvolle

Momente mit den Top of the Mountain Spring, Easter und Closing Concerts, dem

Frühlingsschneefest auf der Alp Trida und weiteren kleinen Highlights. Sonne, Berge und

perfekte Firnpisten inklusive.



Alle angekündigten Veranstaltungen werden vorbehaltlich der Maßnahmen der

österreichischen Bundesregierung gegen die Coronavirus-Pandemie durchgeführt! Als

verantwortungsvolle Gastgeber tragen wir die jeweiligen behördlichen Vorgaben

selbstverständlich mit und informieren laufend über aktuelle Sicherheits- und

Gesundheitsmaßnahmen. (BSZ)