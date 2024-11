Skiabenteuer pur

Ein Familienskigebiet abseits des Trubels, ursprüngliche Natur in geschützten Seitentälern: Das Raurisertal im Herzen des Nationalparks Hohe Tauern verspricht „einfach.echtes“ Abenteuer.

Das 30 Kilometer lange Tal inmitten des Nationalparks Hohe Tauern bildet die flächenmäßig größte Gemeinde im Land Salzburg. Sein Talschluss lässt tief in das Erlebnis Natur eintauchen. Das Skigebiet der Rauriser Hochalmbahnen gilt als eines der landschaftlich schönsten im Alpenraum. Die knapp 33 Kilometer Pisten bieten viel Platz auf den Pisten zum weit Ausschwingen. Für Eltern und ihre Kinder geradezu ideal sind die 85 Prozent leichten bis mittelschweren Abfahrten. Den erneuerbaren Betriebsstrom erzeugt der Klimabündnis-Partner Rauriser Hochalmbahnen zu fast drei Viertel selbst in einem eigenen Wasserkraftwerk. Für die Fahrt zum Skigebiet gibt es in Rauris einen kostenlosen Skibus. Auf hochalmbahnen.ltibooking.com können Echt.Fair.Tickets um bis zu 30 Prozent günstiger gebucht werden.

Die Rauriser Hochalmbahnen machen Tempo

In den drei Rauriser Skischulen lernen Kinder binnen kürzester Zeit das A und O des Ski- und Snowboardfahrens. Für das spielerische Training auf eigenen Beinen stehen eine 700 Meter lange Family Slope und ein Nugget Park im Skigebiet zur Verfügung. Ab der Kreuzbodenhütte auf 1300 Metern legen sich Rodler in die Kurve. Die zwei Kilometer lange, top gepflegte Rodelbahn ins Tal ist so wie die Kreuzbodenbahn zwei Mal pro Woche auch abends in Betrieb. An der Talstation und bei der Kreuzbodenhütte können Rodeln ausgeliehen werden. Ein besonderes Erlebnis ist Tilly‘s lustige Ziachschlittenfahrt beim „Babylift“ an der Talstation. Früher wurden mit diesen großen Holzschlitten Holz, Heu, Wild und Vieh vom Berg ins Tal transportiert. Heute geht es damit nur noch zum Spaß über die Pisten.

Winterromantik im Talschluss

Spannend und interessant sind die geführten Schneeschuhwanderungen in die weiße Natur des Rauriser Urwalds mit einem Nationalpark-Ranger. Der gekennzeichnete Schneeschuhtrail führt vom Alpengasthof Bodenhaus hinauf in den Talschluss Kolm Saigurn. Wenn die Sonne langsam hinter den Goldbergen versinkt und der Schnee von den Gipfeln staubt, ist eine romantische Pferdeschlittenfahrt zur Ziegelhütte in Taxenbach ein Erlebnis, über das Kinder noch lange reden. Unvergesslich sind aber auch die wöchentliche Fackelwanderung durch den historischen Ortskern von Rauris. Besonders mystisch wird es, wenn die Rauriser Perchten vor und nach Weihnachten durch das Raurisertal ziehen (www.raurisertal.at). (BSZ)