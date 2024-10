Skifahren leicht gemacht

Ab diesem Winter setzt Filzmoos im SalzburgerLand neue Maßstäbe beim Skifahren lernen: Mit dem Best Learn2Ski-Programm stehen Skifahrern aller Altersgruppen und Könnerstufen zertifizierte Profis zur Seite. Die drei ausgezeichneten Skischulen – das sind die Skischulen Bögei, Filzmoos & Snowboard Academy Filzmoos sowie die Ski- & Snowboardschule Exklusiv – garantieren individuelle Betreuung und sichtbare Fortschritte. Ob Kinder bei ihren ersten Schwüngen, actionbegeisterte Teenager oder sportlich ambitionierte Best Ager: Die maßgeschneiderten Best Learn2Ski-Pakete bieten für jede Alters- und Könnerstufe das passende Angebot mit Erfolgsgarantie.



Ideales Skigebiet für Anfänger, Wiedereinsteiger und Genussskifahrer

Filzmoos im Salzburger Land ist die perfekte Wintersportregion für alle, die ein modernes, weitläufiges Skigebiet inmitten beeindruckender Natur suchen. Besonders Anfänger, Wiedereinsteiger und Genussskifahrer fühlen sich hier und in der Region Ski amadé bestens aufgehoben. Filzmoos punktet zudem mit einem umfangreichen Loipennetz sowie Skitouren-, Schneeschuh- und Winterwanderwegen. Dank der Lage auf über 1.000 Metern Seehöhe ist das Gebiet bis ins Frühjahr hinein schneesicher. Nur zehn Kilometer vom nächsten Bahnhof und von der Autobahnabfahrt entfernt, ist es außerdem leicht erreichbar. (BSZ)