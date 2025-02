Frühmorgens seine Spuren auf den glitzernden Pisten ziehen, am Nachmittag im T-Shirt und mit einem Eis in der Hand durch Tirols kleinste Stadt Rattenberg flanieren. Der Sonnenskilauf im Alpbachtal ist die wunderbarste Verbindung zwischen Winter und Frühling und die perfekte Zeit für Genießer.

Im Frühjahr glänzt das Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau besonders. Dann genießen Wintersportler Sonnenskilauf auf 113 Kilometern bestens präparierte Pisten – eingerahmt von beeindruckenden Bergpanoramen auf bis zu 2000 Meter Seehöhe. Besonders im März lockt das Frühjahrsskilaufen am Morgen auf die sonnigen Pisten und bei milden Temperaturen auf die Terrassen der Skihütten. Ein unvergessliches Erlebnis ist das „First Line Skiing“: Jeden Samstag im März geht es um 7 Uhr morgens auf die Piste. Noch bevor der reguläre Betrieb startet, ziehen die Teilnehmer ihre ersten Schwünge durch den frisch präparierten Schnee.

Skilaufen im Frühjahr lohnt sich im Alpbachtal besonders für Familien: Die Kleinsten, die noch nicht auf Skiern stehen können, können sich im „JUPPI-DO Kinderland“ austoben. In Begleitung der Eltern kann der Nachwuchs zudem mit viel Spaß das Skifahren lernen. Es ist mit Förderbändern und spielerischen Elementen ausgestattet.

Mit dem „KidsCross Alpbachtal“ am Wiedersberger Horn wartet ein neues Highlight für alle Fans der Geschwindigkeit. Ab in die Hocke, fertig und los geht das rasante Abenteuer – über die ersten Steilkurven weiter durch den Schneetunnel, über die unteren Steilkurven und die Bodenwellen mit Schuss ins Ziel. Direkt neben dem „KidsCross Alpbachtal" befindet sich der „SpeedCheck“, wo man seine Geschwindigkeit misst, und ein Siegerfoto erhält. Der neue „KidsCross Alpbachtal“ ist neben den beliebten Familienhighlights, wie der „Skimovie-Strecke“, der „Funslope“ und dem „KidsRun“ ein weiteres Highlight für Familien.

Ab Mitte März gibt es zudem ein besonderes Angebot für Familien: Kinder bis 15 Jahre fahren in Begleitung eines Elternteils kostenlos Ski. Zu Ostern bekommt dieses Paket noch eine freie Fahrt auf dem beliebten Alpine-Coaster „Alpbachtaler Lauser-Sauser“ obendrauf.

Erlebnisse abseits der Piste

Auch abseits der Piste bietet das Alpbachtal unzählige Möglichkeiten, die Sonnenskitage zu genießen. Der „Alpbachtaler Lauser-Sauser“ garantiert Nervenkitzel für Groß und Klein. Für Kinder gibt es ein besonderes Highlight: Eine Fahrt im Pistenbully, bei der sie hautnah erleben können, wie die kraftvollen Maschinen arbeiten. Nach einem tollen Skitag empfiehlt sich ein Stadtspaziergang durch Rattenberg. Während im Tal bereits frühlinghafte Temperaturen herrschen, erkundet man die kleinste Stadt Österreichs und ihre Sehenswürdigkeiten. Rattenberg ist die Glasstadt Tirols: Überall finden sich kleine Glasgeschäfte, in denen Künstler Glas schleifen und blasen. Und jeden Freitag startet eine stimmungsvolle Fackelwanderung durch die verschneite Winterlandschaft am Reither Kogel. Los geht es um 19 Uhr an der Talstation der Reitherkogelbahn.

Sonnenterrassen genießen

Nach einem aktiven Tag laden die 25 gemütlichen Berghütten zu einer kulinarischen Reise durch Tirol ein. Von Käsespätzle bis Kaiserschmarrn – hier findet jeder garantiert sein Lieblingsgericht. Während die Eltern die Aussicht genießen, können Kinder im Schnee spielen oder eine Rodelpartie wagen.

Der Wechsel der Jahreszeiten lässt sich im Alpbachtal wunderbar erleben. Mit schneereichen Pisten, wärmender Frühlingssonne und einem vielfältigen Angebot für Familien macht der Sonnenskilauf einfach Spaß. (BSZ)

Mehr Informationen unter: www.alpbachtal.at.