Stille und Einkehr

Leise plätschern die Wasserläufe, die Schritte federn auf weichem Waldboden und die Städte

scheinen meilenweit entfernt. Und doch liegt der „Weg der Stille“ mitten in Deutschland. Der

ökumenische Pilgerpfad im Osten Nordrhein-Westfalens, im Kulturland Kreis Höxter, verbindet

einige der zahlreichen Klöster der Region und führt durch herrliche Naturlandschaften.



Der Weg zu Einkehr und Besinnung beginnt im mittelalterlichen Schwalenberg und führt auf rund 41

Kilometern durch den Naturpark Teutoburger Wald hinab ans Ufer der Weser. Im ehemaligen

Zisterzienserinnenkloster in Schwalenberg befindet sich heute eine evangelisch-reformierte

Kirche. Zarte Wasserläufe begleiten das erste Stück des auf insgesamt drei Etappen angelegten

Pilgerweges. Moderate zehn bis 15 Kilometer am Tag lassen den Pilgernden Zeit und Raum,

Schritt für Schritt, schweigend zu sich selbst zu finden. Bald schon lassen drei mächtige Türme in

der Ferne das erste Etappenziel erahnen: Die prachtvolle Abteikirche Marienmünster.

Seelenspeisung bietet ihre berühmte barocke Orgel, der Leib stärkt sich im Klosterkrug, wo auch

Zimmer angeboten werden.

Auf alten Klosterwegen und vorbei an einem aussichtsreich gelegenen Turm auf dem Hungerberg, nähert sich der Wandernde auf der zweiten Etappe dem nächsten, spirituellen Ziel: Kloster Brenkhausen. Erst Zisterzienserinnen, dann Benediktinerinnen beherbergte das alte Gemäuer in der Vergangenheit. Heute leben und arbeiten hier koptische und katholische Christen Hand in Hand. Deren Offenheit und Gastfreundschaft ist Seelenbalsam. Sie lässt sich in der Kirche ebenso wie im Gästehaus erfahren und stärkt den Pilgernden für die dritte und letzte Etappe auf dem „Weg der Stille“.



Die Kreisstadt Höxter an der Weser rückt näher. Und mit ihr, wie nach einer gelungenen

Meditation, die Rückkehr ins Hier und Jetzt. Wer dafür noch nicht bereit ist, folgt dem historischen

Klosterweg über den Corveyer Weinberg bis zum Ziel des Pilgerweges. Corvey ist das Herzstück

der Klosterregion und eine bekannte Sehenswürdigkeit. Das karolingische Westwerk ist weltweit

einzigartig und zählt daher seit 2014 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Einen wahren Schatz birgt die

Fürstliche Bibliothek Corvey, die eine der größten Privatbibliotheken Deutschlands ist. Der

bekannte Dichter Hoffmann von Fallersleben hat sie gut bestückt hinterlassen. (BSZ)