Strandurlaub weit weg vom Meer

Wer in den großen Ferien in diesem Jahr nicht ans Meer fährt, muss auf weite Sandstrände und idyllische Badebuchten nicht verzichten. Das Oberpfälzer Seenland, rund eine halbe Autostunde nördlich von Regensburg, nennt sich selbst die "wasserreichste Region Ostbayerns" und bietet in den Sommermonaten Badespaß pur: fünf Empfehlungen für erfrischende Abkühlung und Sommerspaß pur weit weg vom Meer.

Steinberger See mit begehbarer Erlebnisholzkugel und Seechalets

Der Steinberger See ist der größte See der Region und bietet eine Vielzahl an Freizeit- und Sportmöglichkeiten. Neben dem Baden kann man hier segeln, wakeboarden oder auf dem Stand-up-Paddel die beiden Inseln umrunden. Für die, die zudem hoch hinauswollen, gibt es am Seeufer die größte begehbare Erlebnisholzkugel der Welt, von der man einen herrlichen Blick auf den See hat.



Murner See mit Murano Beach Club und kostenfreiem Erlebnispark

Der Murner See in Wackersdorf besticht durch seine hervorragende Wasserqualität und viele kleine Badestellen. Der Murano Beach Club bietet mit seinem großzügigen Sandstrand, Palmen und leckeren Erfrischungen viele entspannte Urlaubserlebnisse. Ein Highlight ist der nahegelegene, kostenfreie Erlebnispark "Wasser-Fisch-Natur", der nicht nur jede Menge Abenteuer, Spiel und Spaß bietet, sondern auch über die Region und die Teichwirtschaft informiert.



Eixendorfer See, ein Eldorado für Wassersportler

Der Eixendorfer See in Neunburg, der ursprünglich als Hochwasserrückhaltebecken errichtet wurde, ist ein Eldorado für Wassersportler. Segeln, Surfen oder einfach nur Baden - hier ist für jeden etwas dabei. Außerdem bietet der See für Petrijünger perfekte Angelbedingungen. Die umliegenden Wander- und Radwege bieten zusätzliche Freizeitmöglichkeiten für die ganze Familie. Der nahegelegene Abenteuerspielplatz "Eixi" beim Panoramahotel am See ist ein echtes Highlight für die kleinsten Besucher des Oberpfälzer Seenlandes.



Forsterweiher, ein Geheimtipp für Naturliebhaber

Der Forsterweiher in Schwarzenfeld ist ein Geheimtipp für Naturliebhaber. Umgeben von dichten Wäldern, bietet er eine ruhige Atmosphäre abseits jeden Trubels. Damit ist der Forsterweiher ideal für einen gemütlichen Badetag mit der Familie oder ein Picknick im Grünen. Unbeschwert können Wasserratten hier schwimmen, planschen und toben. Kiosk, Umkleiden und Sanitäranlagen sowie Liegewiesen und auch schattige Plätze sind vorhanden.



Ein See mit Kunst am Ufer

Mit seinem rund acht Kilometer langen Rundweg lockt der Hammersee nicht nur Wasserliebhaber und Badegäste nach Bodenwöhr, sondern ist auch ein beliebtes Ausflugsziel für Wanderer und Spaziergänger, die im Kunstgarten und entlang des Kunst- und Wasserweges auch sehenswerte Kunstobjekte bestaunen können. (obx)