Südländisches Flair und Jubiläum

Die oberbayerische Stadt Freising, an der Isar gelegen, gilt als eine traditionsreiche und dennoch jung gebliebene Universitätsstadt im Norden Münchens, die besonders im Sommer mit südländischem Flair und zahlreichen Ausflugszielen überrascht. Hier lässt sich ein Städtetrip wunderbar mit viel Kultur, Natur und bayerischer Geschichte verbinden.

Als Wahrzeichen der Stadt gilt der Domberg mit seinem barocken Mariendom und dem vielbesuchten Reliquienschrein des heiligen Korbinian. In unmittelbarer Nähe des beeindruckenden Gotteshauses liegt das Diözesanmuseum.

Der sonnendurchflutete Bau ermöglicht einen schönen Ausblick auf die Stadt. Im aktuellen Jubiläumsjahr – Korbinian kam vor 1300 Jahren nach Freising – wird hier die Bayerische Landesausstellung „Tassilo, Korbinian und der Bär – Bayern im frühen Mittelalter“ gezeigt. Weitere Veranstaltungen zu Ehren des heiligen Korbinian, des Freisinger Stadtpatrons, finden übers Jahr verteilt statt.

Als Orientierung für die Erkundung der historischen Bürgerstadt eignen sich die „Freisinger Stadtspaziergänge“. Die thematischen Faltkarten, die kostenfrei in der Touristinformation erhältlich sind, geben verschiedene Routen vor und liefern Infos zu den jeweiligen Sehenswürdigkeiten. So können zum Beispiel „Auf Korbinians Wegen“ die wichtigsten Orte seines Wirkens besucht werden.

Ein weiterer Stadtspaziergang, der zum „Freisinger Grün“, lädt dazu ein, in der Natur Kraft zu schöpfen. Schon fast mediterran wird es dann im Weihenstephaner Hofgarten mit Aussichtsterrasse gen Süden. In den Sommermonaten liegt sie wunderbar in der Sonne und bietet ein traumhaftes Panorama bis in die Landeshauptstadt nach München und in die Alpen. > BSZ

tourismus.freising.de