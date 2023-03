Tausche Daunenjacke gegen T-Shirt

Die beiden Walserdörfer Warth und Schröcken liegen auf rund 1500 Meter Höhe in Toplage im Skigebiet Ski Arlberg. Hier oben am Hochtannbergpass liegt der Schnee bis weit in den April hinein und sorgt für feinsten Skigenuss. Gründe für das Grande Finale in Warth-Schröcken.

Die Sonne erwärmt im März – und dann so richtig Anfang April – nicht nur die Firnhänge, sondern auch die Herzen der Skifahrer. Wenn die Temperaturen aus dem Gefrierfach in den Plusbereich wechseln, gilt auf den vielen Berghütten und Restaurants hoch über Warth-Schröcken: Sonnenbaden ohne Daune und Fäustlinge. Dafür mit Liegestuhl und Sonnencreme. Die logische Reihenfolge am Arlberg lautet also: vormittags Firnfahren, am frühen Nachmittag Carven auf den Nordseiten und anschließend den Skitag gemütlich auf einer der zahlreichen Sonnenterrassen ausklingen lassen.

Weicher Firn oder lieber staubige Pisten? Warum nicht beides! Im April ermöglichen freie, südexponierte Hänge ein besonderes Skierlebnis: Firnfahren. Die Schneekristalle schmelzen oberflächlich an und bilden weichen Firn, der wie nichts anderes für Genuss-Skifahren steht. Wer es lieber stauben lässt und auch zum Saisonende noch Carving-Schwünge über griffige Pisten ziehen will, wird auf den Nordseiten fündig. Denn hier oben zwischen Allgäuer Alpen und Verwallgruppe hält der Schnee dank der einmaligen Topografie extra lange.

Familien aufgepasst! In den Wochen vom 11. bis 18. März sowie vom 18. bis 25. März 2023 kommen Kids in Warth-Schröcken nochmals voll auf ihre Kosten. Bei der „Aktion Kinderschnee“ erhalten Kinder der Jahrgänge 2017, 2018 und 2019 nicht nur einen Skipass für sechs Tage, sondern auch einen 4-Tages-Skikurs. Einzige Bedingung: Es muss mindestens ein Erwachsener dabei sein, der sieben Nächte in Warth-Schröcken mit seinem Kind verbringt.

Schon mal Ostereier im Schnee gesucht? Wer an Ostern lieber noch ein paar Runden auf den Ski dreht, statt im Grünen spazieren zu gehen, der wird in Warth-Schröcken fündig. Hier lockt noch bis zum 16. April die verführerische Mischung aus Firn und Pulverschnee und sogar der Osterhase fährt durchs Skigebiet und verteilt Schokoeier an kleine wie große Skifahrer.

Für Stimmung sorgen im März und April nicht nur die angenehmen Temperaturen und die vielen Sonnenstunden: Die Ski & Concert Reihe bei der Steffisalpe liefert mit unterhaltsamen Bands Après-Ski mit Stil. Und das nicht mit Beats aus der Konserve, sondern mit handgemachter Musik voller Energie und guter Laune.

Am 14., 15. und 16. April feiert Warth-Schröcken mit der „Nostalgie Skigaudi“ ein letztes Saisonwochenende der anderen Art. Wie es sich für die Wiege des Skisports gehört, kramen Einheimische und stilsichere Gäste hölzerne Telemarkski, Stöcke mit riesigen Tellern und den Norwegerpulli von Oma Helga heraus und wedeln über firnige Frühjahrspisten. Stürzen erlaubt! Und feiern auch – beim Hüttenhopping und bei den Retro-Après-Ski-Partys. (BSZ)