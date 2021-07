Traditionsradrennen

Zum 33. Mal messen sich am 18. Juli 2021 Rennsportler, Hobbyradler oder Radwanderer auf der 112 Kilometer langen Rundfahrt um Lienz. Der Strecke führt durch Osttirols schönste Naturlandschaften und Orte wie Maria Luggau und über den Kartitscher Sattel.

Kleine romantische Dörfer, bizarre Bergspitzen und der Geruch von frisch geschnittenem Heu – auch wenn die Dolomitenradrundfahrt ein klassischer Radmarathon ist, geht es um weit mehr als nur sportlichen Ehrgeiz. Es ist eine Fahrt durch eine der schönsten Naturlandschaften der Alpen und ein Erlebnis für alle Sinne. Nicht zu vergessen die fröhlichen Klänge der Musikkapellen, die vor allem im Lesachtal den Sportlern den Marsch blasen. „Die Vorbereitungen sind in vollem Gange und wir werden allen Teilnehmern ein richtiges Raderlebnis rund um die wildromantischen Lienzer Dolomiten bieten", freut sich Organisator Franz Theurl. Das traditionsreiche Rennen über 112 Kilometer und 1860 Höhenmeter findet am Sonntag, den 18. Juli, statt. In diesem Jahr ist das Starterfeld wegen Corona auf 1000 Teilnehmer limitiert, wobei E-Biker im Einzelstart losfahren können. Der Veranstalter bietet erstmals eine Startgeldmäßigung von 10 Prozent für Teams und Vereinsanmeldungen ab zehn Personen.



Viele gehen bei der Dolomitenradrundfahrt jährlich an den Start, um etwas für Körper, Geist und Seele zu machen. Einige, um über sich selbst einen Sieg zu erringen und ein paar, um über alle anderen zu siegen. Dazu zählt der dreifache Mountainbike-Weltmeister Alban Lakata, der schon einmal diesen traditionsreichen Marathon für sich entscheiden konnte. Leicht wird es ihm dabei sicher nicht gemacht, denn viele top Radsportler haben ein ähnliches Ziel. Aber auch an Prominenz aus Sport und Wirtschaft wird es im Teilnehmerfeld nicht fehlen. Ob Francesco Moser als die Radlegende Italiens oder Manfred Mölgg als Skiprofi, alle haben immer wieder einen Start bei der Dolomitenradrundfahrt im Visier. Auch Ex-Radprofi Thomas Rohregger zählt zu den jährlichen Fixstartern.

Übrigens: In diesem Jahr wird erstmals jeder Teilnehmer im Ziel mit einer „Dolomitenradrundfahrt-Medaille“ belohnt. Neben attraktiven Startgeschenken gibt es auch ein Diplom, das noch am Veranstaltungstag Online heruntergeladen werden kann. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.dolomitensport.at. (BSZ)