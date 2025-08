Trail-Abenteuer im Naturparadies

Die Reifen greifen leise in den Waldboden, der Fahrtwind rauscht durchs Laub - und vor dem Lenker öffnet sich das Panorama des ostbayerischen Altmühltals mit all seiner wilden Schönheit. Wer jetzt in der Region rund um Kelheim Urlaub macht, kann sich auf ein neues Bike-Erlebnis der Extraklasse freuen: die "UrTrails Altmühltal". Das sind sechs frisch ausgeschilderte Mountainbike-Routen mit rund 150 Kilometern Fahrspaß, eingebettet in eine der ursprünglichsten Landschaften Bayerns.

Von sanft bis sportlich, von verwunschenen Wäldern bis zu spektakulären Burgenblicken - die neuen Trails rund um Kelheim, Riedenburg, Ihrlerstein und Painten lassen keine Wünsche offen. Anfänger starten entspannt mit der Tour "Icecream Deluxe": 13 Kilometer durch schattige Wälder, mit leichten Trails und vielen Gelegenheiten, die Natur zu genießen. "Ideal für einen Sommertag auf zwei Rädern", schwärmen erste Besucher.

Wer sportliche Herausforderung mit Sightseeing verbinden möchte, wählt den "Nibelungen Ride". Auf rund 30 Kilometern geht es vorbei an echten Highlights: Burg Prunn, die hoch über dem Altmühltal thront, und die markante Holzbrücke Tatzlwurm bei Essing sind nur zwei der beeindruckenden Etappenziele. Wer will, steigt danach einfach um - aufs Schiff. Denn auf dem Main-Donau-Kanal lässt sich das Altmühltal auch gemütlich vom Wasser aus entdecken.

Die UrTrails sind so angelegt, dass sie einzeln gefahren oder flexibel miteinander kombiniert werden können - dank clever gesetzter Verbindungspunkte. So entstehen individuelle Routen für jedes Niveau. Der Name ist dabei Programm: "Ur" steht für die Ursprünglichkeit der Landschaft, aber auch für das Gefühl von Freiheit, das hier jeden Trail durchzieht. (obx)

Infos und Karten zu den neuen MTB-Strecken: www.herzstueck.bayern/mtb.