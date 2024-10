Traumhafte Aussichten in schneeweiß

Am 6. Dezember startet in Serfaus-Fiss-Ladis die Wintersaison.

Der Winter hat schon was Traumhaftes! Man zieht frühmorgens voller Vorfreude den Vorhang vor den Fenstern auf und das Erste, was man draußen sieht, ist die reinste Winterwunderwelt. Ein dicker Teppich in reinweiß bedeckt die Berge ringsum. Kein Wölkchen stört die weiß-blaue Morgenstimmung. So kann der Tag beginnen! Also raus aus den Federn und ab zum Frühstück. Frisch gestärkt geht’s eine Stunde später von der Unterkunft zur Seilbahn-Talstation. Am liebsten mit der einmaligen U-Bahn Serfaus. Wintertag, wir kommen!

Erst die harten Fakten im Schnelldurchgang: 68 Anlagen erschließen 214 Pistenkilometer zwischen 1200 und 2828 Metern. Zwischen Saisonstart am 6. Dezember und Saison-Finale am 21. April warten 130 Skitage, die alles außer gewöhnlich sind. Denn seit sich die drei Bergdörfer Serfaus, Fiss und Ladis vor 25 Jahren zusammengeschlossen haben, holen sie sich regelmäßig Top-Bewertungen als Skigebiet für die ganze Familie. „We are family!“ ist hier, über dem oberen Tiroler Inntal, mehr als PR. Es wird gelebt. Und geliebt. Zwei Top-Ski- und Snowboardschulen bringen dem Nachwuchs Skifahren und Snowboarden bei. Also schnell die Kids in der Kinderschneealm, dem Murmlipark in Serfaus oder in Bertas Kinderland mit Bertas Kindervilla in Fiss-Ladis abgeben – und der Skitag kann beginnen! Am besten mit der hochmodernen Komperdellbahn, die neben Skifahrern, Snowboardern und Freeridern auch aussichtsverliebte Winterwanderer und genussvolle Hütteneinkehrer hinauf aufs 1982 Meter hohe Komperdell bringt. Ab diesem Winter wartet auf Familien außerdem Adrenalin pur auf Bertas Familycross, einem neuen Boardercross-Parcours für Groß und Klein auf der Fisser Nordseite.

Bewegung an der frischen Luft ist ganz schön anstrengend! Umso angenehmer, dass im riesigen Skigebiet von Serfaus-Fiss-Ladis unzählige Bergrestaurants und -hütten hungrige und durstige Wintersportler kulinarisch beglücken. Frühstarter in den Winter freuen sich an den ersten beiden Wochenenden der Skisaison – genauer: vom 6. bis 8. Dezember und vom 13. bis 15. Dezember 2024 – auf das SnowArt Genussfestival. Im Skigebiet dreht sich dann alles um kulinarische und musikalische Hochgenüsse. Ausgewählte Bergrestaurants kredenzen jeweils von 11.30 bis 15.30 Uhr köstliche Kreationen. Regionale Musiker sorgen derweil für den richtigen Rhythmus und machen den Wintertag in den Bergen perfekt. Zum Ende der Saison, vom 15. März bis 21. April 2025, steigen in Serfaus-Fiss-Ladis die Genusswochen. Unter dem Motto „Weil wir’s genießen“ feiern die drei Skidörfer eine einmalige Kombi aus Frühlingsskifahren und Kulinarik. Die Gäste können sich dann auf sonnige Skitage freuen – und auf günstigere Liftpreise. Während der „Sun & Snow Week“ stehen zahlreiche Angebote und Ermäßigungen auf dem Programm. Wer noch Wintersportausrüstung braucht: Bei den „Happy Days“ warten attraktive Vorteile in den teilnehmenden Sportgeschäften. Auch die Skischulen in Serfaus-Fiss-Ladis beteiligen sich an den Genusswochen. Bei der Aktion „Easy Skiing“ erhalten Wintersportler Ermäßigung auf den Gruppenskikurs.

Uff! Was für ein Traumtag! Schnell die Kinder aus der Skischule geholt und ab in die Unterkunft. Aber was tun mit dem angefangenen Tag? Noch Lust auf mehr frische Winterluft? Wie wäre es mit einer Schneeschuh-Tour? Oder mit Langlaufen? Oder Natur-Rodeln (auch einmal wöchentlich abends auf einer der zwei Rodelbahnen mit Flutlicht)? Oder doch lieber Winterwandern auf schön geräumten Wegen? In Serfaus, Fiss und Ladis haben Nicht-Skifahrer die Qual der Wahl. Alpenweit bekannt ist Serfaus-Fiss-Ladis auch wegen seiner einmaligen Action-Attraktionen: Mit der Zipline Serfauser Sauser schweben Adrenalinjunkies von der Bergstation Sunliner bis zur Talstation hinab und erreichen dabei Geschwindigkeiten von bis zu 65 km/h. Die Mega-Schaukel Skyswing lässt in Fiss kleine und große Urlauber in drei verschiedenen Levels in die Höhe schwingen. Und ganz Wagemutige fliegen mit dem Fisser Flieger in knapp 50 Meter Höhe über die tiefverschneite Tiroler Bergwelt.

Auch abends gibt es zahlreiche Möglichkeiten, um den Wintertag ausklingen zu lassen: Wer noch nicht genug Bewegung hatte, geht zum Nachtskilauf oder zum Nachtrodeln. In vielen Unterkünften bieten Wellness-Bereiche wohlverdiente Entspannung. Und für Begeisterung bei der ganzen Familie sorgen die spektakulären Abendshows wie die Adventure Night in Serfaus, der Nightflow in Fiss und die Magic Ladis. Danach fällt auch der ausdauerndste Wintersportler garantiert ins Bett und sinkt dann in einen wohlverdienten Schlaf – und träumt vom nächsten Skitag oder vielleicht sogar vom nächsten Winterurlaub. Das Motto von Serfaus-Fiss-Ladis lautet nicht zufällig „Momente, die bleiben!“ (BSZ)