Über eine Brücke zu den Wolken

Riesengebirge, Isergebirge, Altvatergebirge, Beskiden, Erzgebirge, Adlergebirge und Lausitzer Gebirge – das sind die Gebirgszentren in Tschechien, die jährlich passionierte Bergtouristen anlocken. Um das Interesse weiter zu steigern, wird am 13. Mai 2022 mit der Sky Bridge 721 eine einzigartige Attraktion im Resort Dolní Morava eröffnet: die längste Hängebrücke der Welt.



Das Urlaubszentrum mit ganzjährigen Unterhaltungsmöglichkeiten in Dolní Morava an der Grenze zwischen Ostböhmen und Mähren erweitert sein Freizeitangebot. Neben dem beliebten Baumwipfelpfad und der Rodelbahn wird die längste Fußgänger-Hängebrücke der Welt offiziell eröffnet. Die Sky Bridge 721 ist so lang wie sie heißt: Auf 721 Metern verbindet sie den Gebirgskamm Slamník mit dem Gebirgskamm Chlum über das Tal Mlýnické údolí in einer Höhe von 95 Metern. Das einzigartige technische Denkmal wurde von tschechischen Fachleuten gebaut.

Die Brücke ist eine Einbahnstraße, die auf einer Höhe von 1110 M. ü. M. betreten und auf 1116 M. ü. M. verlassen wird.



Das Projekt umfasst auch einen Lehrpfad beziehungsweise ein Spiel, "Bridge of Time", mit Elementen der erweiterten Realität. Es entstand in Zusammenarbeit mit der Firma Lesy ČR, der Gemeinde Dolní Morava und dem Museum der tschechoslowakischen Befestigungssysteme aus den Jahren 1935-1938. Das Spiel ist mit Hilfe eines Smartphones möglich, das mit dem Internet verbunden sein muss. Startpunkt ist eine kleine Beton-Wehranlage, von dort führt der Weg vorbei an neun Lehrtafeln. Nur, wer hier die Aufgaben bewältigt, kommt weiter. Schwerpunkte des Spiels sind die Themen Naturschutz und Bewegung in der Natur sowie die Lebensgeschichte einer Familie aus Dolní Morava, vor dem Hintergrund der historischen Ereignisse in der Tschechischen Republik von 1935 bis heute.



"Die Sky Bridge 721 ist nicht nur ein Bauwerk. Sie ist eine Brücke, die die Idee der Zeit trägt. Wir wollten die perfekte Aussicht, das Adrenalin und die Erlebnisse um einen Genius loci der hiesigen Gebirge erweitern. Die Brücke führt den Besucher von der Gegenwart in die Vergangenheit und wieder zurück, durch eine fesselnde Geschichte aus der Sicht eines 16-jährigen Jungen, der vor dem Hintergrund der Ereignisse in unserer Geschichte Antworten und verborgene Wahrheiten in seiner eigenen Familie entdeckt. Und all das dank eines interessanten Spiels, mit Elementen der erweiterten Realität, auf dem eigenen Smartphone-Display", sagt Tomáš Drápal, Verkaufsdirektor des Resorts Dolní Morava. (BSZ)