Unterwegs auf Schusters Rappen

In Scheidegg, im sonnigen Klima des Westallgäus, dehnt sich die Wanderregion grenzüberschreitend bis nach Österreich aus. Zum wiederholten Mal finden hier vom 25. September bis 8. Oktober 2023 die “Westallgäuer Wanderwochen“ statt. Dieses Jahr starten die täglichen Touren in Scheidegg, Oberreute und Weiler. Für Genusswanderer und für geübte Berggeher stehen tagtäglich verschiedenste Wanderungen und Ausflüge zur Wahl.



Mit seiner vielfältigen Berg- und Kulturlandschaft bietet die Region ein abwechslungsreiches Programm – von kurzen Erlebniswanderungen und Streckenwanderungen auf der Westallgäuer Hochebene bis zu anspruchsvollen Bergtouren in den Allgäuer Alpen und im Bregenzer Wald. Unterwegs laden Brauereien und Sennereien zum Besuch. In Kooperation mit dem Alpenverein, werden die Bergwanderungen mit Führern des Alpenvereins Scheidegg geleitet.



Wer in Scheidegg startet, kann weit ins markante Bergpanorama der südlich gelegenen Bregenzer Bergwelt und der Nagelfluhkette schauen. Diese Aussichten kann man etwa bei der leichten Ortsrunde rund um die Urlaubsgemeinde genießen oder bei der ganztägigen Tour „Drei Eintausender“ mit Hochberg, Pfänder und Hirschberg. Gemütlich ist aber auch die historische Nachtwächterführung in Scheidegg. Für Genießer wird Yoga mit Waldbaden in Oberreute kombiniert. Und Wissenswertes zu den Schwammerl erfahren Interessierte beim Pilzschnuppern mit dem Allgäu Mogli ab Hinterschweinhöf. Pilzkorb und Messer sollte man dazu selbst mitbringen.



Als Highlight steht einer der neuen Premiumwanderwege auf dem Programm: „Berg & See“ ab Scheidegg. Eine gute Kondition sollte man für diese Tagestour mit über 17 Kilometern durch den Wald und über Wiesen mitbringen, auch wenn es nicht so sehr in die Höhe geht. Alle sieben Premiumwege stehen unter dem Motto „aussichtsreich". Erfahrene Berggänger dürften bei der anspruchsvollen Tour auf die Kanisfluh (2044 Meter) auf ihre Kosten kommen. Ebenso fordernd ist die Tour „Mystik und Schluchten“, die auf den Hittisberg (1378 Meter) führt.



Wer nicht nur wandern, sondern auch etwas Kunst und Kultur des Allgäus erleben möchte, hat in diesen Tagen viel Auswahl. In Scheidegg finden beispielsweise vom 25.9. bis 8.10. die Kulinarischen Wildwochen statt und am 8. Oktober der traditionelle Wendelinsritt zu der nach dem Heiligen benannten Kapelle. Weiler lädt ab 29.9. zum Westallgäuer Oktoberfest mit der lokalen Brauerei ein. (BSZ)