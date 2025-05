Unvergessliche Bergerlebnisse

Wandern? Langweilig! Denn von langen Fußmärschen halten Kinder meistens wenig. Dass wandern richtig Spaß machen kann, zeigt die Region Wilden Kaiser. Denn hier wird die Natur zum Abenteuerspielplatz: Kleine Entdecker können Tiere hautnah erleben, magische Welten erkunden oder auf familienfreundlichen Wegen durch Wiesen und Wälder streifen und spielerisch die Bergwelt erobern. Ergänzt wird das Naturerlebnis durch ein abwechslungsreiches Kinder- und Familienprogramm mit kreativen Workshops, Sportangeboten und spannenden Entdeckungstouren.

Lama-Trekking und Wildbeobachtungen



Ein besonderes Highlight für Familien ist das Lama-Trekking. Gemeinsam mit den gutmütigen Tieren, die ihre Wanderer auf leisen Hufen begleiten, geht es auf eine unvergessliche Tour durch die malerische Berglandschaft. Während der geführten Wanderung über duftende Almwiesen und durch urige Wälder erfahren Groß und Klein viel über ihre sanften Weggefährten und deren Lebensweise. Wer nach diesem besonderen Erlebnis Gefallen an tierischen Begegnungen gefunden hat, sollte unbedingt einen Abstecher zur Wochenbrunner Alm am Fuße des Wilden Kaiser machen. Dort wartet das Wildgehege, in dem heimische Wildtiere in ihrem natürlichen Lebensraum beobachtet werden können.



Ellmis Zauberwelt



Für noch mehr Unterhaltung sorgt Ellmis Zauberwelt am Hartkaiser. Mit der 10er-Gondelbahn geht es hinauf zu diesem märchenhaften Bergparadies. Auf den Erlebnispfaden warten spannende Aufgaben, die nicht nur die Fantasie anregen, sondern auch in die geheimnisvolle Welt der Berge entführen. Der Kinderspielpark bietet eine Vielzahl an Attraktionen: Von einer Kletterburg über Trampolinen und Karussells bis hin zu einer Riesenschaukel – hier ist für jedes Kind etwas dabei.



Ein Paradies für Forscher



Nach all den aufregenden Abenteuern in den Bergen können Familien an den Südhängen des Wilden Kaisers das entschleunigende Hochmoor erkunden. Auf speziell markierten Wegen tauchen die Besucher in dieses fast in Vergessenheit geratene Ökosystem ein. Spielstationen und Rätsel liefern spannende Informationen und machen den Ausflug für kleine Forscher besonders lehrreich. (BSZ)



Weitere Informationen zu den Aktivitäten und Angeboten für Familien finden sich unter www.wilderkaiser.info.