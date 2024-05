Urlaub zwischen Gipfeln und Gelächter

Ab 15. Juni lockt die beeindruckende Tiroler Bergwelt von Serfaus-Fiss-Ladis von morgens bis abends mit unvergesslichen Urlaubserlebnissen für Familien, Sportbegeisterte und Erholungssuchende – aber auch mit gelebter Herzlichkeit und einem aufrichtigen Lächeln. So schön kann Sommerurlaub sein.

Gastfreundschaft. Gipfel. Genießen. Und gemeinsam lachen. Mit den ersten Sonnenstrahlen verwandelt sich die Bergwelt von Serfaus-Fiss-Ladis in ein abwechslungsreiches Abenteuerland für alle Altersklassen. Die einen brauchen ein Mountainbike, um glücklich zu sein, die anderen eine Stirnlampe, ein bisschen Goldstaub und Wasser zum Plantschen. Oder reichen vielleicht auch Wanderschuhe und ein Rucksack? Hier liegt Entdeckerlust in der Luft. Eingebettet in die atemberaubende Kulisse der Tiroler Alpen, verbindet die Ferienregion die Schönheit der Natur mit einer Infrastruktur, die keine Wünsche offenlässt, und einem Mosaik an Aktivitäten, das Adrenalinjunkies ebenso anspricht wie Ruhesuchende und Genießer. Aber nicht nur das: Hier, wo alte Wege zu neuen Abenteuern führen und die Natur als Kulisse für unvergessliche Sommererlebnisse dient, drückt jedes Lächeln die tief verwurzelte Gastfreundschaft der Einheimischen aus und garantiert einen unvergesslichen Sommer voller Herzlichkeit.

Von Wasserwelten und Sandburgen

Mit Beginn der Sommersaison am 15. Juni öffnet in Serfaus-Fiss-Ladis ein neues Highlight für kleine und große Entdecker seine Pforten: ein innovativer Erlebnisspielplatz direkt an der Talstation der Komperdellbahn in Serfaus. Am Ende des idyllischen Holzkugelwegs gelegen, entführt die neue Wasser- und Sandspielewelt Familien in ein Reich der Fantasie und des gemeinsamen Erlebens. Es plätschert, gluckert und spritzt. Kinderlachen erfüllt Luft. Der großer Sandspielbereich bietet Platz für kreatives Bauen und fördert das spielerische Lernen in der Natur. Und die Eltern und Großeltern? Die entspannen auf bequemen Sitzgelegenheiten bei einer Erfrischung.

Eine Region zum Entdecken und Erleben

Für frischen Wind im Sommer sorgt Serfaus-Fiss-Ladis mit einer Reihe spannender Neuheiten. Auf dem Wildtierweg in Fiss können Besucher mit Hilfe von Augmented Reality in der SFL-App in die Geheimnisse der heimischen Tierwelt eintauchen – und beobachten vielleicht sogar das eine oder andere Tier in seiner natürlichen Umgebung. Sportliche Biker testen ihr Können auf den neu angelegten Singletrails Bifitrail und Leithetrail und genießen dabei spektakuläre Ausblicke. Wer lieber zu Fuß unterwegs ist und seine Sinne schärfen möchte, erkundet den modernisierten Six-Senses-Weg. Dieser führt durch die malerische Landschaft der Region und bietet Stationen, an denen man nicht nur die Schönheit der Natur sehen, sondern auch fühlen, hören, riechen, schmecken und seinen Gleichgewichtssinn testen kann.

Familienabenteuer in allen Höhenlagen

Ob Groß oder Klein – mit einer Mischung aus Abenteuer, Spiel und Erholung ist für jede Generation etwas dabei. Wo die einen das wunderbare Panorama auf die Dreitausender der Samnaungruppe und der Ötztaler Alpen genießen, powern sich die anderen auf dem Mountainbike aus oder klettern in luftige Höhen. Wer die herrliche Bergwelt zu Fuß erkunden möchte, testet zum Beispiel die kreativ inszenierten Themenwanderwege oder genießt mit allen Sinnen auf dem Panorama-Genussweg. Und wer den ultimativen Nervenkitzel sucht, fährt mit dem Familien-Coaster-Schneisenfeger, dem Serfauser Sauser, dem Fisser Flieger, dem Skyswing oder dem Fisser Flitzer.

Sommerliche Vielfalt: Von Action bis Geselligkeit

Doch in Serfaus-Fiss-Ladis sorgt nicht nur die herrliche Natur für Abwechslung – zahlreiche Events und Veranstaltungen runden das vielfältige Sommer-Angebot ab. Von MOUNDS – dem Musikfestival für die ganze Familie mit Sundowner-Konzert am Lader Schlossweiher über die Lange Nacht oder den Muira Huangart in Serfaus bis hin zum Erlebnisabend oder s’Fest am Brunnen in Fiss und Magic Ladis – Wassershow oder dem s’Fest im Dorf in Ladis ist für jeden etwas dabei. Das Golden Fine Arts Festival im Rahmen des Genussherbstes (2. September bis 20. Oktober 2024) ist die perfekte Veranstaltung für alle Genießer und verspricht eine wunderbare Kombination aus Kulinarik, Musik und Kunst. Daneben bietet der Genussherbst aber noch einiges mehr – mit dem Food Truck Festival, der Finest Kulinarik, dem Bike Festival und der kidsMANIA Bewegungstour ist er die Gelegenheit, die Vielfalt der Region zu entdecken und die herzliche Gastfreundschaft von Serfaus-Fiss-Ladis zu erleben.

Wo Herzlichkeit zu Hause ist

Damit einem unbeschwerten Aufenthalt mit vielen herzlichen Momenten nichts im Wege steht, erhält jeder Gast, der in einem der ausgewiesenen Partnerbetriebe in Serfaus, Fiss oder Ladis übernachtet, die Servicekarte „Super. Sommer. Card.“. Damit können alle geöffneten Bergbahnen inklusive der Erlebniswelten am Berg in Serfaus-Fiss-Ladis unbegrenzt genutzt werden. Außerdem profitieren alle SFL-Gäste von der Kinderanimation in den beiden Kinderclubs, dem Wanderbus und den geführten Bergwanderungen. (BSZ)