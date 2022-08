Ursprünglichkeit und gelebte Traditionen

Typisch Schwarzwald: Die Uhrmacherei ist ein

charakteristisches Handwerk der Region, vor allem die

Kuckucksuhr genießt weltweiten Ruhm. Aber auch eine

Vielzahl anderer Gewerbe, wie die Schmiedekunst, der

Orgelbau und die Seifensiederei sind tief in der

Tradition des Schwarzwalds verankert. Inmitten dieser

beliebten Urlaubsregion lädt das ZweiTälerLand zu

einer Reise in die historische Lebenswelt von damals

ein.

Das ZweiTälerLand im Schwarzwald, kurz vor den Toren von Freiburg im Breisgau, vereint das malerische

Elztal und das ursprüngliche Simonswäldertal und bietet sich für eine solche Reise an. Die in frühen Zeiten

harten Lebensbedingungen und die bitterkalten Winter führten zur Etablierung verschiedenster Handwerke.

Wer sich hier auf eine Reise in die Vergangenheit macht, erhält authentische Einblicke in das Leben und die

Brauchtümer der ersten Schwarzwälder. Schon seit 200 Jahren gibt es etwa die Hammerschmiede im

Oberprechtal, die damals mit ihren drei Hammern als höchst modern galt. Noch bis in die 1980er-Jahre war

sie in Betrieb. Nach dem Tod des letzten Schmieds wurde für Besucher ein Museum eingerichtet.

Nur wenige Kilometer in Richtung Freiburg entfernt, beeindruckt Waldkirch mit seiner jahrhundertealten

Orgelbautradition. Wer mehr über dieses Handwerk erfahren möchte, besucht am besten eine der fünf

Orgelbauerwerkstätten und den Orgelbauersaal der Waldkircher Stiftung.

Aber nicht nur Musik, sondern auch Kulinarik verbinden die Schwarzwälder mit der Handwerkskunst. Wie wäre es mit dem einzigartigen

Walnussöl aus der historischen Ölmühle im Simonswäldertal? Diese handverlesene Köstlichkeit wird noch

heute wie vor 300 Jahren aufwändig durch Kaltpressung hergestellt und ist bei Spitzenköchen aus ganz

Deutschland beliebt. Hochwertige Naturseife und Naturseifen-Produkte bietet die Seifentruhe in Elzach.

Feine Düfte untermalen die Führung durch die Manufaktur, die nun seit 15 Jahren traditionelles Handwerk

mit heutigem Wissen verknüpft. Auch Veranstaltungen werden angeboten.

Wer Ursprünglichkeit und gelebte Traditionen sucht, wird im ZweiTälerLand nicht nur in der beeindruckenden Natur fündig, sondern auch bei

seinen einzigartigen Gewerken. (BSZ)