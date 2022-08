Verlängerter Herbstzauber

Neben seinem zehnjährigen Jubiläum gibt‘s 2022 am Lechweg noch einen weiteren Anlass zum Feiern. Denn ab sofort dauert die Saison der grenzüberschreitenden Weitwanderroute (www.lechweg.com) zwischen Deutschland und Österreich nun bis Ende und nicht mehr nur bis Anfang Oktober. Kürzlich erst als „Leading Quality Trail“ zertifiziert, wurden entlang der Strecke entsprechend auch die Verkehrsverbindungen erweitert: Vom 4. bis 23. Oktober fährt neuerdings dreimal täglich ein Bus von Lech am Arlberg/Rüfiplatz zum Formarinsee (Kosten: 20 Euro/Fahrgast).

Das Hochgebirgsgewässer auf 1793 Metern im Quellgebiet des Wildflusses bei Lech am Arlberg ist auch der Startpunkt des moderaten, durchgängig beschilderten Lechwegs. Über das Walserdorf Warth geht es entlang des türkisgrünen Stroms weiter durch die beiden Tiroler Naturparks Lechtal und Reutte. Das Finale furioso schließlich markiert der Lechfall in Füssen/Allgäu. Partnerbetriebe organisieren kostenlose Gepäcktransporte von Station zu Station, Gästekarten bieten freie Mobilität mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Eröffnet 2012, führt der Lechweg auf 125 Kilometern entlang eines der letzten Wildflüsse Europas. Die 15 Wegabschnitte können in sieben bis zehn Tagesetappen erlaufen werden. Mit den österreichischen Regionen Vorarlberg, Tiroler Lechtal, Reutte sowie dem bayerischen Allgäu verbindet der Lechweg auch deren Traditionen und Geschichten. Unterwegs locken besondere Tier- und Pflanzenarten sowie zahlreiche Sehenswürdigkeiten. Zu den Highlights zählen unter anderem das urige Walserdorf Warth am Arlberg, die spektakuläre Holzgauer Hängebrücke, die Geierwally Freilichtbühne, das Vogelparadies in Pflach sowie Füssen mit seinen Königsschlössern. Acht eigens gekennzeichnete Lechschleifen ermöglichen reizvolle Abstecher. Ebenso stehen kulinarische und handwerkliche Lechweg-Produkte wie Käse, Gin, Seife etc. vor Ort sowie online zum Verkauf bereit. (BSZ)