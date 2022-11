Verzaubert von Schönheit und Ruhe

Die Natur ringsum wie in Watte getaucht, bei jedem Schritt ein leises Knirschen unter den Schuhen – und sonst nichts: So geht Schneeschuhwanderern in der Silberregion Karwendel. Den Winter im eigenen Tempo erleben, die frische Luft und die Sonne im Gesicht spüren und eins mit der Natur werden: Schneeschuhwandern in der Silberregion Karwendel ist ideal, um aus dem hektischen Alltag aus- und in den Modus der Entschleunigung einzusteigen. In der Tiroler Ferienregion gibt es 20 ausgeschilderte Schneeschuh-Routen, die über die sonnigen und lawinensicheren Hochplateaus in den Tuxer Voralpen hoch über dem Inntal führen, auf den Pillberg, den Weerberg, in die Hochtäler und zu den Almen im Karwendel. Zweimal pro Woche werden auch geführte Schneeschuhtouren angeboten: Montag visieren Familien mit einem Wanderführer die Tiefschnee-Reviere am Hochpillberg an. Freitags führt ein Guide die Schneeschuh-Gruppe hinauf in die Tuxer Berge – wieder runter ins Tal geht’s mit der Rodel.

Bereits zum dritten Mal wird in der Silberregion Karwendel das Schneeschuh-Testival (11. Februar 2023) organisiert, ideal für Schneeschuh-Neulinge, die ihre ersten Meter auf Bärentatzen versuchen möchten, aber auch für Fortgeschrittene, die noch ein paar Ezzes gebrauchen können. Das ausgetüftelte Testival-Angebot umfasst geführte Touren, einen Schneeschuh-Biathlon, Tipps von Sportartikelherstellern und Sicherheitstrainings. Denn eine Erste-Hilfe-Ausrüstung und ein Handy mit vollem Akku sollten bei jeder Schneeschuhtour dabei sein. Schneeschuhwandern ist zwar wesentlich einfacher als Skifahren oder Langlaufen, weil es unserer natürlichen Gehbewegung viel ähnlicher ist. Mit der richtigen Technik und Ausrüstung ist die Sportart aber weniger anstrengend und erfolgversprechender. Schneeschuhe, Bindung, Stöcke und Kleidung spielen natürlich eine entscheidende Rolle, damit der Spaß nicht auf der Strecke bleibt. Die Sportartikelhersteller wissen, worauf es beim Tragekomfort ankommt. Beim Testival gibt es TUBBS-Schneeschuhe zum kostenlos Ausleihen für Erwachsene, Jugendliche und Kinder. Der nächste Schritt ist die passende Route und der übernächste die ans Gelände angepasste Schritttechnik. So geht den Schneeschuh-Aspiranten nicht so schnell die Kraft und Luft aus. Schon bald ist keine Route zu fordernd, auch nicht zur Stallenalm oder ins Johannestal im Karwendel, zur Nonsalm und aufs Kellerjoch in den Tuxer Voralpen. So werden die geführten Touren zum reinen Spaß im Schnee, ebenso wie der Schneeschuh-Biathlon, bei dem das Dabeisein am meisten zählt.

Weitere Informationen unter: www.silberregion-karwendel.com. (BSZ)