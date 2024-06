Vom kinderleichten Wandern bis zur Wander Weltmeisterschaft in Filzmoos

Filzmoos im SalzburgerLand genießt den Ruf als Österreichs schönstes Wanderdorf und verspricht außergewöhnliche Wandererlebnisse zwischen Dachstein und Bischofsmütze. 250 Kilometer umfasst das Wandernetz für kleine und große Wanderfreunde mit Touren in allen Höhenlagen - von spannenden Abenteuerwanderungen für die ganze Familie, gemütlichen Almwanderungen und kulinarischen Spaziergängen bis zu anspruchsvollen Alpintouren. Höhepunkt des Jahres ist die Wander Weltmeisterschaft vom 19. bis 21. September.



Sieben auf einen Streich

Sagenhaftes Wandern mit interessanten Ritualen – das ist das „Salzburger Gipfelspiel“. Im leichten bis mittleren Schwierigkeitsgrad, spielerisch und mit kleinen Zusatzaufgaben gilt es sieben der schönsten Wanderziele der Salzburger Sportwelt zu erwandern. Erzählt wird dabei die Geschichte der „wohlwollenden Königin“ (Bischofsmütze) und ihren „sechs Edelmännern“ namens Gerzkopf, Rossbrand, Penkkopf, Saukarfunktel, Lackenkogel und Hochgründeck. Die Reihenfolge der Touren lässt sich selbst festlegen, das Spiel ist zeitlich nicht begrenzt. Wer mitmacht, erwandert eine wunderbare Berglandschaft und setzt sich zugleich mit der Magie der Berge auseinander. Vor dem Start kann man die Gipfelbox bei der Tourismusiunformation in Filzmoos erwerben - mit Wanderkarte, Tourenbuch und mehr. Wer 5 der 7 Wanderziele erwandert hat, auf den wartet eine Überraschung am Wanderausgangspunkt. Mehr Infos hier.



Österreichs größtes Moor-Erlebnis

Filzmoos - der Name deutet darauf hin, dass hier einst ein moosiger und sumpfiger Boden vorherrschte. Noch heute gibt es rund um das Bergdorf im Herzen des SalzburgerLandes faszinierende Moorgebiete wie die Filzwiese, die Schwarze Lacke am Gerzkopf oder die Troglacke am Rossbrand. Mit steigendem Umweltbewusstsein haben die Moore an Bedeutsamkeit gewonnen, sind sie doch der wichtigste Kohlenstoffspeicher der Erde und enorm wichtig für die Artenvielfalt. Diesen wertvollen Naturschatz können kleine und große Gäste im Freizeit- und Naturpark am Rossbrand entdecken: Das Naturschutzprojekt Filz & Moor ist Österreichs größtes Moor-Erlebnis und lässt kleine und große Naturforscher in die geheimnisvolle Welt der Moore eintauchen. Gleich bei der Bergstation der Papageno-Bahn beginnt der 2,5 Kilometer lange Moorpfad mit elf Erlebnisstationen und einem 600 Meter langen Bilderbuchweg. Als krönender Abschluss für die kleinsten Besucher wartet unterhalb der Schörgi Alm der Filz & Moor Naturspielpark.



Wandern zu Murmeltieren

Zu Österreichs attraktivsten Ausflugszielen in den Bergen zählt die Bachlalm in Filzmoos, die ab dem Ortszentrum über verschiedene Wanderwege oder mit dem Wanderbus erreichbar ist. Vor allem bei Familien mit Kindern ist die Bachlalm beliebt. Denn auf rund 1490 Meter Höhe lebt hier seit vielen Jahren Österreichs größte Murmeltier Kolonie in freier Natur. Die possierlichen Tiere, die von den Einheimischen Manggei oder auch Bergmännle genannt werden, pfeifen normalerweise auf ungebetene Besucher: Mit einem schrillen Warnpfiff verständigen sie sich untereinander, wenn Gefahr im Anmarsch ist. Auf der Bachlalm jedoch sind die Nager an Wanderer gewöhnt. Trotzdem lassen sie sich nicht immer blicken. Wenn es zu warm wird, ziehen sie sich in ihren Bau zurück und halten Mittagsschlaf. Die Chancen, die Riesenhörnchen zu beobachten, sind daher am besten in den Morgen- oder Abendstunden. Weitere Familienwanderungen gibt es hier.



Wander Weltmeisterschaft in Filzmoos

Wandern wie ein Champion – das verspricht die Wander-Weltmeisterschaften vom 19. bis 21. September 2024 im Bergdorf Filzmoos. Die dreitägige Veranstaltung wird vom Österreichischen Volkssportverband organisiert. Gewählt werden kann aus mehreren Strecken zwischen fünf und 42 Kilometern. Highlights sind der Marathon vom Rossbrand nach Filzmoos sowie eine Vollmond-Wanderung. Mitmachen können Vereine und auch Einzelpersonen. Jeder Teilnehmer, der drei Routen erfolgreich bewältigt, erhält eine WM-Wanderurkunde. Anmeldeschluss ist der 31. August. Startgeld 6,00 beziehungsweise 8,00 Euro für den Marathon. Ideal verbinden lässt sich eine Teilnahme an der Wander-WM mit dem Salzburger Bauernherbstfest am 15. September und dem Almabtrieb am 16. September in Filzmoos.



Tipp:

Mit der kostenfreien Filzmoos Sommer Card kommen Urlauber in den Genuss vieler attraktiver Bergerlebnisse: freie Fahrt mit dem Fidibus oder dem Almi, gratis Sommergondeln mit der Papageno Gondelbahn, freier Eintritt in den Freizeitpark (Frei- und Hallenbad) und vieles mehr. (BSZ)