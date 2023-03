Wandern rund um Füssen

„Dass die Teilnehmer mit einem Lächeln ins Ziel kommen“, hat sich Veranstalter Michael Raab für den „1. Bavaria Königsmarsch Allgäu“ am 6. Mai 2023 zum Ziel gesetzt. Die Ultra-Wanderung führt über gut 41 Kilometer durch die Region „Schlosspark im Allgäu“ rund um Füssen und das benachbarte Schloss Neuschwanstein. Der Startschuss zur Wanderung fällt um 7.00 Uhr in der Füssener Innenstadt. Von dort aus geht es auf Forststraßen und Single Trails über den Weißensee, den Alatsee im Faulenbacher Tal und den Alpsee zu Füßen der Königsschlösser hinein in die Ammergauer Alpen zum Berggasthaus Bleckenau, ehemals als königliches Jagdhaus erbaut, und dann via Füssen zum Wanderziel beim Festspielhaus Neuschwanstein am Forggensee.

Diese Traumstrecke durch das Voralpenland und mit drei Schlössern und sieben Seen am Wegesrand bietet beste Voraussetzungen für den lächelnden Zieleinlauf der Wanderer, so Michael Raab. Um den Genussfaktor der Veranstaltung sicherzustellen, gebe es überdies die Möglichkeit, die Tour abhängig von der eigenen Kondition auf 21 beziehungsweise 31 Kilometer zu verkürzen. Neben dem Ziel, gemeinsam in einer schönen Landschaft und abseits vom Alltagsstress unterwegs zu sein, ist Raab wichtig, dass der neue Königsmarsch nachhaltig abläuft. So gibt es keine Streckenmarkierungen in der Natur, sondern die Teilnehmer navigieren über spezielle Wander-Apps wie Komoot.

Aus Naturschutzgründen ist die Teilnehmerzahl begrenzt und unter den Wanderern werden Spenden für eine Baupflanzaktion im Ortsgebiet Füssen gesammelt. Wer bei der Premiere des neuen Wanderevents dabei sein will, findet weitere Informationen und ein Anmeldeformular auf www.königsmarsch.de/allgäu. (BSZ)