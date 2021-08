Wandern und Kultur

Indian Summer, Altweibersommer, Goldener Oktober – die Sprache kennt zahlreiche Bilder, um das Schauspiel der Natur im Herbst zu beschreiben. Die Farben, die uns bei Herbstwanderungen umgeben, sind so vielfältig wie in keiner anderen Jahreszeit. Bad Kissingen bietet speziell für diese Jahreszeit ein abwechslungsreiches Wanderangebot für jede Kondition. In Bad Kissingen kommen insbesondere kulturinteressierte Wanderer auf ihre Kosten. Die jüngst neu konzipierten und neu ausgeschilderten 13 Wanderwege verheißen teils eine kleine Reise in die Vergangenheit und haben thematische Bezüge zu Bad Kissingen. Alle Rundwege wie beispielsweise die Gradierwerk-Tour, die Heilwasser-Tour, die Luitpoldpark-Tour oder der Rundweg Bismarckturm führen vorbei an interessanten Sehenswürdigkeiten sowie markanten Punkten in und um Bad Kissingen. Dabei variieren die Streckenlängen von 3 bis 27,6 Kilometern. Die ausführliche Wanderbroschüre mit allen Touren gibt es in der Tourist Information aber auch online unter www.badkissingen.de/aktivinbadkissingen. Ein ganz besonderes Highlight für Outdoorfans ist mit Abstand der Premium- und Fernwanderweg „Der Hochrhöner®“, der von Bad Kissingen als Startpunkt in das nahe Biosphärenreservat Rhön führt. Anstiege werden hier mit imposanten Fern­blicken belohnt. Die höchsten Erhebungen sind die Wasserkuppe, Kreuzberg, Heidelstein und Ellenbogen. Auf 180 Kilometern verläuft der Wanderweg zwischen Bad Kissingen und Bad Salzungen. Das weite Tal der Fränkischen Saale lädt Wanderer zu ausgiebigen Tagestouren ein. Die Routen verlaufen entlang romantischer Weiler, über weitläufige Wiesen, durch naturbelassene Wälder aber auch durch saftig-grüne Flusstäler. Letztere werden von der UNESCO im Besonderen als Biotop geschützt. Der schattige Weg entlang des Kaskadentals ist ideal für einen ausgiebigen Waldspaziergang und ist ab Bad Kissingen gut zu erreichen. Frische Luft und körperliche Aktivität machen hungrig. Exklusive Momente für Gaumen, Geist und Seele bieten die „Bad Kissinger Genuss-Welten“. Die Zusammenarbeit regionaler Partner, Produzenten und Gastronomen bringt seit über 17 Jahren eine programmliche Vielfalt aus kulinarischen Attraktionen in Verbindung mit Besonderheiten der Umgebung. Weiter gewandert wird nur bei der Weinwanderung, bei allen anderen Veranstaltungen wie Federweißenabend, Kürbismenü, ARTDinner oder beim Musikalischen Menü genießt man einfach nur gemütlich in einer der beteiligten Gastrobetrieben. Infos unter www.badkissingen.de/kultur/genusswelten-bad-kissingen. Auch in den örtlichen Vinotheken und Weinstuben gibt es kleine Speisen in Verbindung mit auserlesenen regionalen Weinen aus dem fränkischen Saaletal. (BSZ)