Wasserspaß im Chiemgau

Freibäder, Seen und Schwimmbäder gibt es (fast) überall. Auf und an den Seen im Chiemgau kann man noch viel mehr anstellen. Statt der Badehose sind dann Yoga-Leggins, Paddel oder Schwimmweste gefragt.

Immer freitags: Yoga am See

Das kleine Strandbad in Tengling am Nordufer des Waginger Sees gilt als eines der schönsten im Chiemgau. Von dort erscheinen die Gipfel der Berchtesgadener Alpen zum Greifen nah. In den Sommermonaten starten hier immer freitags die Yoga-Fans gemeinsam in den Tag. Wer mag, kann sich gegen eine Spende anschließen. Gebraucht werden Matte oder Decke und Badesachen, wenn man anschließend in den See hüpfen möchte.

Segelkurse am Chiemsee

An einem Wochenende segeln lernen? Bei der Chiemsee-Segelschule in Seebruck ist das ab 140 Euro möglich. Vater und Tochter Huber sind ebenso leidenschaftliche wie erfahrene Segler und geben ihr Wissen auch in Schnupper- und Wochenkursen weiter. Wer bereits einen Segelschein hat, kann sich auch eines der Segelboote ausleihen. Auch am Waginger See gibt es Segelkurse.

Mit dem SUP die Alz erkunden

Einen gemütlicheren Fluss als die Alz am Nordufer des Chiemsees kann man sich kaum vorstellen. Deshalb eignet er sich perfekt für erste Versuche mit dem SUP. Die Verleihstation ist nur wenige Minuten von der Einstiegsstelle in Seebruck entfernt. Von da geht es in einer Stunde bis zum Flussbad in Truchtlaching. Dort können Brett, Paddel und Schwimmweste abgegeben und der Rückweg mit einem Leih-Fahrrad angetreten werden. Preis: 40 Euro pro Person.

Familienbad mit freiem Eintritt

Das Schwimmbad in Bergen bietet alles, was Familien an einem Sommertag brauchen: Wasserrutsche, Kinderbecken, Bolzplatz, Spielboot, Volleyballfeld, Matschtisch und Kiosk. Das am Waldrand gelegene Naturbecken, das schon in den 1930er-Jahren existierte, ist fast so groß wie ein Fußballfeld. Der Eintritt ist frei.

Einmal zu Fuß um den See

Den See erst umrunden und dann hineinspringen: Dieses Vergnügen ist etwa am Griessee bei Obing und am Tüttensee bei Grabenstätt möglich. Die Wege verlaufen ufernah und überwiegend schattig, die Umrundung dauert keine halbe Stunde. Wer den Chiemsee umrunden möchte, benötigt ein Rad und sollte die Tour an einem Wochentag planen.

Alle Informationen zu Seen, Wassersport und sommerlichen Unternehmungen stehen im Internet unter www.chiemsee-chiemgau.info/urlaub-am-see. (BSZ)