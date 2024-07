Wege und Klettersteige saniert

Die Region Schladming-Dachstein gilt bei Sommergästen als absolutes Wanderparadies. Um die touristischen Angebote auf höchstem Niveau zu erhalten, müssen Wege und Klettersteige regelmäßig evaluiert und bei Bedarf saniert werden. Der Tourismusverband hat heuer die Wegehalter der Region bei einigen wichtigen Projekten und Generalsanierungen unterstützt. So wurden der Silberkar-Höhenweg und der Jungfrauensteig in der Ramsau sowie der Wanderweg zum Duisitzkarsee in Schladming fit für die nächsten Jahre gemacht. Bereits im Sommer 2023 wurde der Ramsauer Klettersteig generalüberholt. Für alle diese Maßnahmen wurden während eines Arbeitszeitraums von drei Monaten in Summe rund 100.000 Euro im Zuge von Impulsfinanzierungen investiert.



Im Rahmen der diesjährigen Sanierungsprojekte wurden Stufen gebaut, Geschiebesperren errichtet, Abkürzungen geschlossen, Engstellen beseitigt und Wege teilweise neu trassiert. Daneben wurden Qualitätsoptimierungen in der Beschilderung sowie in der Errichtung und weiteren Verbesserung von Wanderportalen an Ausgangspunkten gesetzt. Für diese Tätigkeiten wurden in Summe zusätzlich rund 65.000 Euro investiert. “Der Sanierungsbedarf wird vom Wegehalter festgestellt, manchmal auch vom Tourismusverband angeregt”, erklärt Gerhard Pilz, verantwortlich für die Produktentwicklung Wandern in Schladming-Dachstein. “Bei einer professionellen Sanierung sind bis zu fünf Personen vor Ort. Je nach Umfang der Arbeiten sind diese zwischen drei und sechs Tagen im Einsatz.”



Weitere Sanierungsprojekte geplant



TVB-Geschäftsführer Mathias Schattleitner betont: “Um die hohe Qualität für Einheimische und Gäste bei unseren Wanderwegen in der Region zu erhalten, hat es für uns als Tourismusverband eine hohe Priorität, solche wichtigen Sanierungsprojekte im Rahmen von Impulsförderungen zu unterstützen. Ich danke allen Verantwortlichen und beteiligten Arbeitskräften für die hervorragende Umsetzung.” In diesem Jahr ist noch eine Sanierung in der Nähe der Hochwurzen, am Wanderweg Nummer 60 zwischen Hüttecksattel und Roßfeld, geplant. Für die Jahre 2025 bis 2027 gibt es bereits eine Vorhabensliste mit rund 15 anstehenden Wegeprojekten. (BSZ)

www.schladming-dachstein.at/wandern