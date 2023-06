Wehe, wenn er Blut leckt!

Jedes Jahr lockt der Further Drachenstich, das älteste Volksschauspiel Deutschlands, im August Tausende von Begeisterten in die bayerisch-tschechische Grenzstadt. Die vielen Besucher*innen sind der beste Beweis dafür, dass der Drachenstich nach über 500 Jahren lebendiger denn je ist. 2018 wurde er in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen.

Das Publikum in der Arena am Further Stadtplatz genießt eine aufwendige Inszenierung voller Dramatik und Mystik und packenden Bildern aus dem Leben des Mittelalters. Der Further Drache namens Tradinno ist der Hauptdarsteller und der größte vierbeinige Schreitroboter der Welt – voller moderner Elektronik und verblüffender Spezialeffekte.

In zwölf Festspielaufführungen mit 350 Laiendarsteller*innen im Herzen der Stadt beginnt eine Zeitreise ins Mittelalter, die vom Leid der Menschen während der Zeit der Hussitenkriege berichtet.

Die Festtage rund um das Volksschauspiel werden von einem großen historischen Festzug, einem historischen Kinderfest mit Kinderdrachenstich und -festzug, dem „Cave Gladium“, einem mittelalterlichen Lagerleben mit Markt, sowie dem Drachenfest, einem bayerischen Volksfest mit Vergnügungspark begleitet.

Die Kaiserlichen kommen!

Im ersten deutschen Drachenmuseum und in der Drachenhöhle auf dem Festplatz in Furth im Wald wird die Geschichte des Volksschauspiels erzählt.

Der Sage nach lebte dort einst ein Drache, der sich vom Beschützer der Menschen zu ihrer Bedrohung wandelte. Er schlummert tief unter der Erde, kann aber durch Krieg geweckt werden. Genau diese Gefahr drohte im August 1431: Der böhmische Reformator Jan Hus wurde auf dem Scheiterhaufen verbrannt – die Menschen in Böhmen erhoben sich gegen Kaiser Sigismund. Ein Heer von Rittern und Söldnern machte sich auf gegen die aufständischen Böhmer, angefeuert vom wortgewaltigen Pater Willibald. Als der Anführer dieses „Kreuzzugs“, Kardinal Cesarini, in Furth eintrifft, versucht Jan, ein Unterhändler aus Böhmen, mit all seiner Überredungskunst das drohende blutige Gemetzel zu verhindern – das ja auch den Drachen entfesseln würde. Vielleicht wirkte eine Erzählung aus den Kreuzzügen im Heiligen Land besänftigend auf den Kardinal?

In dieser heißen Situation gibt es auch ein Liebesabenteuer: Die Schlossherrin von Furth liebt den Kundschafter Udo. Man darf mitleiden: Hat diese Liebe Zukunft?

Jenseits dieses Sagenhaften erfährt man in der Drachenhöhle ganz nüchtern vieles über die Technik des Schreitroboters. Mit den gewaltigen Ausmaßen von 4,5 Meter Höhe, 15,5 Meter Länge, 3,8 Meter Breite, 12 Meter Flügelspannweite und einem Gewicht von 11 Tonnen ist das Untier als technisches Meisterwerk im Guinnessbuch der Rekorde eingetragen – eine weltweite Sensation. Bei der Führung unter dem Titel „Bewegter Drache“ können die Gäste Tradinno live und in voller Aktion erleben, wie er feuerspeiend auf sie zuschreitet – begrenzt auf 1,8 Stundenkilometer, denn eigentlich könnte er mit 12,5 km/h regelrecht rennen. (BSZ)

Drachenstich-Festspiele e.V., Stadtplatz 4, 93437 Furth im Wald.

www.drachenstich.de

Drachenhöhle, Eschlkamer Straße 10a, 93437 Furth im Wald. Bis Anfang November. www.further-drache.de