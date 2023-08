Welterbe-Tourismus mit Bestnoten für die Nachhaltigkeit

"Was wir heute tun, entscheidet darüber, wie die Welt morgen aussieht", hat die Schriftstellerin Marie von Ebner-Eschenbach einmal gesagt. In der UNESCO-Welterbestadt Regensburg, die auch 2022 mehr als eine Million Gästeübernachtungen zählte, sind diese Worte jetzt Leitmotiv für die weitere touristische Entwicklung: In den vergangenen zweieinhalb Jahren hat sich die ostbayerische Stadt für ihre Nachhaltigkeit im Tourismus besonders zertifizieren lassen. Dazu hatte die Regensburg Tourismus GmbH eine langfristig angelegte Groß-Initiative gestartet. Begleitet wird die Offensive von der weltweit federführenden Agentur für die Beratung und Prüfung von nachhaltigen Tourismusprojekten. Mit der TourCert-Zertifizierung "Nachhaltiges Reiseziel" qualifizierte sich Regensburg jetzt als eine der ersten Städte in Deutschland für den nachhaltigen Freizeittourismus.

Bereits seit 2005 macht sich Sabine Thiele, Geschäftsführerin der Regensburg Tourismus GmbH (RTG), für den Wirtschaftsfaktor Tourismus in Regensburg stark und engagiert sich federführend für eine qualitativ hochwertige, nachhaltig geprägte Tourismusentwicklung der weltberühmten Domstadt. Unter ihrer Geschäftsführung arbeitete der Tourismusbeirat ein zukunftsorientiertes Tourismusentwicklungskonzept aus. "Nachhaltigkeit in der Unternehmensführung wird in Zukunft kein Zusatz mehr sein, sondern eine Selbstverständlichkeit", betont die Regensburger Tourismusmanagerin. Das Ziel: Regensburg als Kulturstadt mit UNESCO-Welterbetitel bewusst, schonend und wertschöpfend zu erhalten, der Stadt aber gleichzeitig genügend Raum zu geben, sich innovativ weiterzuentwickeln.

Regensburg Tourismus setzt besonders auf eine Botschaft: "Nachhaltig und bewusst reisen und eine der schönsten Städte der Welt dabei entdecken schließen sich nicht aus - ganz im Gegenteil", heißt es auf der Website www.regensburg-nachhaltig.de, die die einzelnen Bausteine bündelt. Das Ziel: die Welterbestadt Regensburg mit einem guten Gefühl und gutem Gewissen zu erleben.

Erstmals sichtbar wurde das Engagement Nachhaltigkeit mit dem Umbau des ehemaligen Regensburger Schlachthofs: dem marinaforum, heute ein nachhaltig wirtschaftendes Tagungszentrum. Bereits kurz nach Fertigstellung im Jahr 2018 erhielt es die Auszeichnung mit dem renommierten Zertifikat BREEAM für "nachhaltiges Bauen". 2019 vergab der ADAC für den Bereich Meeting-, Incentive, Konferenz- und Messetourismus den Bayerischen Tourismuspreis in der Sparte Nachhaltigkeit für das "Ganzheitliche Nachhaltigkeitskonzept der MICE-Destination Regensburg".

Für "private Reisen" initiierte die Regensburg Tourismus GmbH (RTG) dann 2020 die "Nachhaltigkeitsoffensive für den Regensburger Tourismus". Projekte daraus sind die Zertifizierung "Reisen für Alle". Sie wurde 2022 an die Tourist-Informationen, die Stadtführungen und an verschiedene Hotels und Tagungsorte in Regensburg vergeben. Jetzt folgte die TourCert-Auszeichnung als "Nachhaltiges Reiseziel" für die touristischen Betriebe.

Die TourCert-Zertifizierung nimmt die Freizeitqualität eines Reiseziels unter die Lupe. Dort konnte Regensburg punkten. Beleuchtet haben die Juroren Hotels, Restaurants, Cafés, Bars, Handwerksbetriebe und auch das Theater. 18 Betriebe erhielten in diesem Jahr bereits die Auszeichnung. Im Rahmen der anspruchsvollen TourCert-Zertifizierung durchliefen diese Betriebe einen umfangreichen Selbst-Check. Bereiche wie Management, Ressourcenverbräuche, Abfallmanagement, Beschaffung, Marketing und ein Verbesserungsprogramm standen im Fokus.

"Nachhaltiger Konsum wird immer wichtiger und macht auch vor dem Reisen nicht halt. Gern hilft die RTG den Betrieben, sich nachhaltig aufzustellen, dazu wurde die Nachhaltigkeitsoffensive und die Zertifizierung als ,nachhaltiges Reiseziel‘ angestoßen", sagt Sabine Thiele, Geschäftsführerin von Regensburg Tourismus. Die RTG will nach ihren Worten in den nächsten Jahren weitere städtische und regionale Partner einbinden. Regelmäßig soll es Workshops zum Thema "Nachhaltigkeit" geben. Auch die Teilnahme bei TourCert ist nach Worten der RTG-Geschäftsführerin weiterhin für Regensburger Betriebe kostenfrei möglich. (obx)