Wie die Zeit vergeht

Zwei Jahrzehnte Familienspaß und Action im bayerischen Günzburg. Seit dem 17. Mai 2002 hat sich einiges getan: Neue Fahrgeschäfte und Attraktionen, neue LEGO Modelle und fulminante Events. In der Jubiläumssaison setzt das LEGOLAND Deutschland die Krone drauf: Die weltweit erste LEGOLAND Parade feiert am 21. Mai Premiere – mit bunten Kostümen, eigenem Song und passender Tanz-Choreografie. Mit dieser Weltpremiere und vielen weiteren tollen Aktionen feiert der Park 20 Jahre LEGOLAND Deutschland. Zeit, einen Blick zum Anfang zu werfen.



Vor 20 Jahren öffnete Deutschlands einziger LEGOLAND Freizeitpark in Günzburg seine Tore. Die schwäbische Kreisstadt setzte sich gegen 300 andere Standorte durch. Zuletzt stach sie sogar Tokio aus und startete am 17. Mai 2002 mit sieben Themenbereichen, über 40 Attraktionen und Modellen aus über 50 Millionen LEGO Steinen. Im Laufe der Jahre kamen weitere Attraktionen und ganze Themenbereiche dazu – und spätestens durch die Eröffnung des LEGOLAND Feriendorfs im Jahr 2008 entwickelte sich das LEGOLAND vom Tagesausflugs- zu einem Kurzurlaubsziel. Geschäftsführerin Manuela Stone ist sehr positiv gestimmt: „Ich bin stolz darauf, was wir in den letzten 20 Jahren geschafft haben. Der Einsatz und das Engagement des gesamten LEGOLAND Teams ist eine der wichtigsten Säulen dieses Erfolgs. Die Investitionen unseres Mutterkonzerns Merlin Entertainments in das ganze Resort zeigen deutlich das Potenzial unseres Standorts sowie das große Vertrauen in das deutsche LEGOLAND Team.“



Inzwischen erleben Gäste aus über 120 Nationen in zehn Themenbereichen mit über 60 Attraktionen unvergessliche Momente mit der ganzen Familie.



Das große Event zum 20. Geburtstag steht direkt vor der Tür: Am 21. und 22. Mai heißt es „Happy Birthday LEGOLAND Deutschland“. Ein Wochenende mit Enthüllung der Themenwagen, Paraden-Premiere und Kennenlernen vieler neuer überlebensgroßer LEGOLAND Kinderlieblingen wartet auf die Besucher. Ein dreidimensionales Erinnerungsalbum in Form von 20 faszinierenden Geburtstagssäulen im Park veranschaulicht die tolle Entwicklung der letzten 20 LEGOLAND Jahre. Daneben laden eine Geschenkejagd, Flashmobs, großartige Shows in der LEGO Arena und eine Minifiguren-Tauschbörse zu buntem Geburtstagsspaß für Groß und Klein ein.



Welche weiteren Events in dieser Jubiläumssaison im LEGOLAND Deutschland auf die Gäste warten und vieles mehr unter: www.LEGOLAND.de/20-Jahre. (BSZ)