Winter am Gipfel der Gefühle

Am Freitag, 6. Dezember, startet die Region Hochkönig in die Wintersaison und bietet alles, was das Herz von Winterfans begehrt. Eingebettet in die atemberaubende Bergkulisse rund um den Hochkönig begeistert die Region mit einem vielseitigen Angebot, das weit über perfekt präparierte Pisten hinausgeht. Von abwechslungsreichen Skierlebnissen über genussvolle Kulinarik-Touren bis hin zu spannenden Aktivitäten abseits der Piste: Hier wird jeder Wintertag zu einem unvergleichlichen Erlebnis für Groß und Klein. Wichtig für alle Winterfans: Trotz der erforderlichen Generalsanierung der A10 Tauernautobahn ist eine stressfreie Anreise in die Region Hochkönig weiterhin möglich.



Die majestätische Berglandschaft, die schneebedeckten Gipfel und die idyllischen Orte Maria Alm, Dienten und Mühlbach verzaubern alle Urlauber:innen mit ihrer unvergleichlichen Atmosphäre. Dabei setzt die Region auf Innovation und Umweltbewusstsein, um sowohl den Gästen als auch der Natur gerecht zu werden. Wintersport und Nachhaltigkeit passen hier zusammen. Dank modernster Technik wird der Energieverbrauch der Region in Bezug auf Beschneiungsanlagen kontinuierlich gesenkt. Der dabei bezogene Strom kommt zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energieträgern. Darüber hinaus werden Wärmerückgewinnungsanlagen eingesetzt. Erst kürzlich wurden zusätzliche Photovoltaik-Anlagen zur nachhaltigen Energieversorgung der Bergbahnen in Maria Alm installiert.



Abwechslungsreiches Skigebiet für Groß und Klein



Als Teil von Ski amadé bietet das Skigebiet Hochkönig Wintersportlerinnen und Wintersportlern ein außergewöhnliches Erlebnis. Mit 120 perfekt präparierten Pistenkilometern, 34 modernen Liftanlagen, dem Early Morning Skiing und der berühmten Königstour, einer Sechs-Gipfel-Rundtour mit insgesamt 35 Kilometern und 7500 Höhenmetern, ist das Skigebiet ein Paradies für Ski- und Snowboarder:innen aller Könnerstufen. Snowparks, Freeride-Gelände und die Funslope sorgen für zusätzlichen Nervenkitzel. Dabei reicht das Niveau der einzelnen Snowparks von „ideal für Beginner“ über „Spaß für die ganze Familie“ bis zum „ultimativen Adrenalinkick für Fortgeschrittene“. Urige Hütten mit regionalen Menüs von klassisch raffiniert bis hin zu ausgefallenen oder auch veganen Speisen laden zum Einkehrschwung ein. Mit Panoramaausblicken auf den majestätischen Hochkönig und zahlreichen Sonnenstunden wird dabei jeder Skitag zu einem einzigartigen Erlebnis.



Kulinarische Hochgenüsse beim Einkehrschwung



Wer seinen Skitag besonders abwechslungsreich gestalten möchte, der kann mit den „Kulinarischen Königstouren“ Genuss und Pistenspaß auf einzigartige Weise vereinen. Wintersportler fahren

von Hütte zu Hütte, auf der bei jeder Einkehr köstliche Drei-Gänge-Menüs mit Spezialitäten wie zarten Fleischgerichten, kreativen vegetarischen oder veganen Speisen und süßen Desserts warten. Mit Themen wie „Heimatliebe“ und „Gipfelgenuss“ bietet jede Tour ein einzigartiges Geschmackserlebnis. Besonders beliebt ist die „Pflanzerltour“, bei der auch Veganer verwöhnt werden. Egal, ob die Urlauber:innen alle Köstlichkeiten an einem Tag oder über ihren Urlaub verteilt genießen möchten – das Tempo wird selbst bestimmt.



Wintererlebnisse abseits der Piste



Über 85 Kilometer Winterwanderwege, 40 Kilometer Langlaufloipen, Schneeschuh- und Tourenlehrpfade sowie Naturrodelbahnen ermöglichen es, die Region auch fernab der Pisten zu erkunden. Auf malerischen Wegen entdecken Urlauber beim Winter- und Schneeschuhwandern die verschneite Landschaft oder genießen die Ruhe der Natur bei einer Skitour. Adrenalinliebhaber kommen beim Rodeln auf ihre Kosten, während romantische Pferdekutschfahrten durch die Winterlandschaft für unvergessliche Momente sorgen. Damit bietet die Region vielseitige Möglichkeiten, um den Winter aktiv zu erleben und sich dabei gleichzeitig zu entspannen.



Nachhaltige Energieversorgung für eine grüne Zukunft



Die Aberg – Hinterthal – Bergbahnen AG hat im Sommer erfolgreich hochmoderne Photovoltaik-Anlagen installiert und setzt damit ein weiteres starkes Zeichen in puncto Nachhaltigkeit. Auf einer Fläche von 450 Quadratmetern erzeugen 226 Photovoltaikmodule eine Leistung von 91,8 kWp und decken rund ein Viertel des Strombedarfs der Natrunbahn. Dies entspricht dem Jahresverbrauch von etwa 35 Haushalten. Durch den Einsatz erneuerbarer Energie werden jährlich neun Tonnen CO₂-Emissionen eingespart, was etwa 408 gepflanzten Bäumen entspricht. Dieses Projekt unterstreicht das Engagement der Bergbahnen für eine umweltfreundliche Zukunft.



Stau- und mautfreie Anfahrt trotz Tauernautobahn-Sanierung weiterhin gewährleistet



Aufgrund der erforderlichen Generalsanierung der A10 Tauernautobahn, die noch bis Juni 2025 andauert, kommt es immer wieder zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Eine stressfreie Anreise in die Region Hochkönig ist aber weiterhin möglich. Am schnellsten erreichen Wintersportgäste die Region Hochkönig stau- und sogar mautfrei über die Gemeinden Piding und Bad Reichenhall in Bayern und Lofer in Österreich bis nach Maria Alm. Eine weitere staufreie Anreise aus Deutschland bietet die Route über das Inntaldreieck, weiter auf der A93 über Oberaudorf – Kiefersfelden Süd nach St. Johann/Tirol und Saalfelden bzw. auch über Oberaudorf, Walchsee, Lofer und Saalfelden bis nach Maria Alm. Damit steht einer entspannten Anreise weiterhin nichts im Weg. (BSZ)