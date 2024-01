Winter mit Schnee und Spaßgarantie

Skifahren auf über 200 Kilometer Pisten bis in die Dreitausender: Das ist in Tux-Finkenberg auch für Familien leicht machbar. Die Ski und Gletscherwelt Zillertal 3000 erntet in puncto Kinderfreundlichkeit 5/5 Punkte auf skiresort.de. Abseits der Pisten gibt es ein tolles Familienprogramm.



Der Schnee gehört in Tux-Finkenberg zu 100 Prozent zum Winter. Dafür sorgt der Hintertuxer Gletscher am Talschluss, Österreichs vielfältigstes Gletscher­skigebiet, das schon Anfang Oktober mit Openings aufwartet. Mit der Ski- und Gletscherwelt Zillertal 3000 wird der Spielraum ab Anfang Dezember noch größer. Die 204 Pistenkilometer sind zu drei Viertel leicht bis mittelschwer und damit ideal für Familien mit Kindern. In fünf Skischulen, Kinderländern und speziellen Funslopes haben Groß und Klein den Dreh rasch raus. Ideal für die ersten Schritte auf Skiern ist Pepis Kinderland am Penkenjoch mit der Granatalm daneben, auf der sich in Pepis Kinderklub zwischendurch immer eine Pause oder eine Runde Spielen ausgeht. Mit Ski-Karussell, Zauberteppich und Snow Tubes bringt der Eggalm-Kinderpark Tempo in den Wintertag. Auf den Fun- und Kidsslopes am Sommerberg mit Tunnels, Abklatschern, Steilkurven, Wellen­bahnen und Riesenschnecken ist Stehvermögen gefragt. Schneehaus, Kletter- und Rutschpartien auf Luis’ neuem Schneespielplatz sorgen für weißen Spaß in Hintertux.

Bei winterweißem Familienabenteuer geht es auch abseits der Pisten hoch hinaus: etwa beim Kinderparagleiten auf Eggalm und Rast­kogel. Die Gleitschirm-Tandemflüge zählen sicher zum Abgehobensten im Familienwinter. In Tux-Finkenberg sind aber auch Winterwanderungen für die Kleinen reizvoll, wenn zwischendurch glitzernde Tiefschneefelder, verschneite Wälder, vereiste Bachläufe oder eine Schneeballschlacht Wintermotive wie im Bilderbuch bescheren. Tipps dafür sind der Erlebnisweg über die Teufelsbrücke in die Naturoase Glocke, der neue Berg Wald Weg am Penkenjoch, die Winterwanderwege auf die Eggalm oder die Sommerbergalm. Langläufer kommen auf der 28 Kilometer langen Luggi-Gredler-Loipe zwischen Tux-Vorderlanersbach und Madseit in Schwung. Meldet sich zwischendurch der Hunger, ist eine von rund 30 Hütten und 50 Restaurants in der Nähe. Nach Kaspressknödel, Käsespätzle oder Kaiser­schmarren sind die Energie­speicher wieder gefüllt und der Spaß geht in die nächste Runde.

Wenn die Sterne am Himmel stehen

Rodeln ist ein ganz besonderer Winterspaß für die ganze Familie. Die Naturrodelbahnen von der Bichlalm, der Grieralm und der Höllensteinhütte sind nachts beleuchtet, zum Startpunkt geht’s auch mit einem Rodeltaxi. Bis 22:00 Uhr können Eisprinzessinnen und -prinzen auf dem Natureislaufplatz in Tux-Lanersbach ihre Schlittschuhe auspacken und ihre große Kür vorführen. Lockt das Wetter einmal überhaupt nicht nach draußen, ist der 1200 Quadratmeter große Indoorspielpark der Playarena immer mit Ideen zur Stelle. (BSZ)