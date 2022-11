Winter-Wunderland zwischen Waldwipfeln

Einzigartige Weihnachtsstimmung unter freiem Himmel: Ein Meer aus glitzernden Lichtern verzaubert in den kommenden Wochen die Besucher des Waldwipfelwegs in St. Englmar im Bayerischen Wald. Der 370 Meter lange und 30 Meter hohe Weg durch die Baumkronen verwandelt sich in der Winterzeit in ein Winter-Wald-Wunder. Ein umwerfendes Gipfelpanorama umrahmt den adventlichen Hüttenzauber. Der romantische Weihnachtsmarkt am Waldwipfelweg ist an den Adventswochenenden bis 18. Dezember geöffnet. Vom 27. bis 30. Dezember lädt der Wintermarkt zum Bummeln und Shoppen ein. Öffnungszeiten und aktuelle Hinweise unter www.waldwipfelweg.de. (obx)