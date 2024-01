Im Alpbachtal kann – oder besser – muss man es sich gut gehen lassen. Denn hier finden Urlauber neben jeder Menge Wintersport-Angeboten auch ganz viel für Herz, Seele und natürlich für den Magen. Das reizvolle Angebot reicht von einer romantischen Fackelwanderung über eine Alpaka-Tour bis hin zum duftenden XXL-Kaiserschmarrn auf der Alm. Das Alpbachtal ist ein außergewöhnlicher Ort für eine winterliche Auszeit in den Bergen.

Mit flauschiger Begleitung durchs Alpbachtal

Mit dem Alpaka durchs Alpbachtal: Was das Potenzial für einen Zungenbrecher hat, ist vielmehr eine wunderbar entspannte Winterwanderung an der Seite der sanften und flauschigen Tiere. Eine perfekte Gelegenheit, für Familien und Naturfreunde sich in Ruhe an der Landschaft zu erfreuen – und ab und an eine Streicheleinheit einzulegen. Eine solche geführte winterliche Alpaka-Tour dauert rund zwei Stunden und ist auch für Kinder ab 5 Jahren geeignet. Eine Tour kostet mit Alpbachtal Card 20 Euro, für Kinder 5 Euro.

Genuss-Schneeschuhtouren

Genießen kann man im Alpbachtal auf verschiedenste Art und Weise, zum Beispiel mit einer Genuss-Schneeschuhtour. Begleitet von einem Tour-Guide geht es jeweils montags, mittwochs und donnerstags zu den schönsten Orten der Region und damit zu traumhaften Aussichten. Dazu werden die Schneetouren mit einem feinen Jausen-Paket garniert. Mit der Alpbachtal Card kostet eine solche Wanderung nur 20 Euro.

Romantische Fackelwanderungen mit Glühwein-Belohnung

Stimmungsvoll, gemütlich und romantisch sind die geführten Fackelwanderung durch Alpbach, das den Titel „das schönste Dorf Österreichs“ trägt oder in Reith i. A. So eine Tour, die auch für Familien und Kinder geeignet ist, dauert rund anderthalb Stunden und endet mit einem Glühwein oder Punsch auf der Terrasse des Gasthof Jakobers oder beim Dorfwirt in Reith. Wer auf eigene Faust losziehen möchte, steuert die zwei Seitentäler Luegergraben sowie Greitergraben an, die in abgelegene Bergregionen führen. Hierhin verirrt sich kein Skifahrer, so dass die Wanderer die herrliche Landschaft für sich allein haben.

Kaiserschmarrn aus „der größten Pfanne am Berg“

Wer in Österreich Urlaub macht, der kommt an einem guten Kaiserschmarrn nicht vorbei. Das gilt auch fürs Alpbachtal, wo man den schmackhaften Klassiker zum Beispiel auf der Böglalm (im Winter einer Skihütte) verkosten kann. Hier bereitet Wirtin Maria die Süßspeise in einer „der größten Pfannen am Berg“ zu. Aber nicht nur dort, überall im Alpbachtal findet man heimische Köstlichkeiten und Produkte, die man unbedingt einmal probieren sollte. Auf einer Wanderung durch die schöne Winterlandschaft führen die Wege vorbei an gemütlichen Hütten, Gasthäusern, Bauernhöfen und Hofläden, in denen allerlei Spezialitäten von Wurst und Speck bis zum Schnaps direkt aus erster Hand zu kaufen sind.

Die Tourismusregion Alpbachtal, inmitten der Kitzbüheler Alpen, dem Rofangebirge und den Brandenberger Alpen, beheimatet neun authentische Dörfer sowie Rattenberg, mit knapp 500 Einwohnern die kleinste Stadt Österreichs. Unter den Dörfern befindet sich das für seinen traditionellen Holzbaustil bekannte Alpbach, das als Österreichs schönstes Dorf ausgezeichnet wurde. Das familienfreundliche Skigebiet Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau zählt zu den größten in Tirol. Es bietet 113 Kilometer variantenreiche Pisten, 45 moderne Liftanlagen, zwei Snowparks und 25 Skihütten sowie Bergrestaurants und urige Hütten. Darüber hinaus locken im Alpbachtal sechs Rodelbahnen, über 70 Kilometer Langlaufloipen und diverse Eislaufplätze.

Das ursprüngliche und bekannte Alpental ist von Salzburg und München nur anderthalb Stunden entfernt. Gäste profitieren automatisch von der Alpbachtal Card, die kostenfreien Zugang zu zahlreichen Aktivprogrammen. (BSZ)