Winterspaß bis Ostern

Eine Auszeit im Schnee bedeutet für viele ankommen, abschalten und ab auf die Piste. Im

Stubaital erwartet Urlauber:innen auch über die klassischen Wintermonate hinaus ein

Paradies für Wintersportfans. Hier können Gäste die erste Frühlingssonne genießen,

während sie gleichzeitig die perfekt präparierten Pisten hinabfahren und den weichen

Schnee auskosten. Wer sich für das Stubaital und seine Serviceangebote entscheidet, kann

sich nicht nur auf Winterspaß bis in den späten Frühling freuen, sondern auch auf ein

Rundum-sorglos-Paket. Eine unkomplizierte Organisation der Anreise, Unterkunft und

Skiausrüstung und damit von Anfang an Pistenspaß – was will man mehr?



Mit seinen hochgelegenen Skigebieten Stubaier Gletscher, dem Skizentrum Schlick 2000, den

Elferbahnen in Neustift und den Serlesbahnen in Mieders ist das Stubaital der perfekte Ort, um die

Skisaison ausklingen zu lassen und gleichzeitig mit Frühlingsgefühlen in die neue Jahreszeit zu

starten: die ersten warmen Sonnenstrahlen auf der Haut spüren, bei steigenden Temperaturen ein

entspanntes Mittagessen auf der Hütte genießen und auf der Sonnenterrasse neue Kraft tanken –

nur um kurze Zeit später ein paar Schwünge auf den Pisten zu ziehen oder auf den zahlreichen

Winterwanderwegen die idyllische Landschaft zu entdecken.



Wer zum Beispiel das Osterfest mit Pistenspaß verbinden möchte, den erwarten am Ostersonntag

bei der traditionellen Ostereiersuche im Skigebiet Schlick 2000 einige Überraschungen. Bis in den

April bietet das Stubaital also alles, was das Winterherz begehrt. Und nicht nur das. Dank der

Vielseitigkeit des Stubaitals können Gäste bereits die ersten schneefreien Routen erkunden und

den Frühling bei einer Wanderung im Tal oder einer Bike-Tour willkommen heißen.



Für Gäste, die es kaum erwarten können, stehen die Faschingstage mit tollen Angeboten vor der

Tür. Abwechslungsreiche Abfahrten, herrliche Winterwanderwege und Schneeschuhtouren sowie

zehn zertifizierte Naturrodelbahnen, die präpariert und teilweise nachts beleuchtet sind,

versprechen Spaß für die ganze Familie. Darüber hinaus werden rund um die Winterferien mit dem

Faschingsfest im BIG Family Skizentrum Schlick 2000 und den BIG FAMILY Action Days von

26. bis 27. Februar am Stubaier Gletscher weitere Highlights geboten.



Neben perfekten Wintersportbedingungen bis in den Frühling punktet das Stubaital, das nur

20 Fahrminuten von Innsbruck entfernt liegt, außerdem mit seinem Rundum-sorglos-Paket.

Bequem von zu Hause buchen und den Skipass über die Webseiten der Wintersportgebiete

kaufen, stressfrei mit der Bahn anreisen, sich direkt und gratis ins Quartier chauffieren lassen und

kurz darauf im Skiverleih mit der aktuellen Topausrüstung ausstatten lassen. Kurzum: der perfekte

Start zum Spaß im Schnee. Auf der Destinationsseite www.stubai.at warten darüber hinaus viele

attraktive Pauschalarrangements, die Unterkunft und Skipass inkludieren. Sie sind thematisch

auf die Saison, die Skigebiete, die Bedürfnisse von Familien und ausgesuchte Event-Highlights

abgestimmt.



Noch bis 7. Mai ermöglicht das Package „Im Nightjet zum Schnee“ die bequeme, sichere und

auch ökologische Lösung für eine Urlaubsreise ins Stubaital. Bei diesem Kombiticket sind die

Bahnfahrt im ÖBB Nightjet, der zwischen Amsterdam, Düsseldorf, Hamburg und Wien bis

Innsbruck verkehrt, ebenso inklusive wie die Sitzplatzreservierung und der Skipass für drei bis

sechs Tage. In Innsbruck angekommen, wartet der Transferservice zum gebuchten Hotel im

Stubaital auf die Bahnreisenden. Für alle Gäste offeriert der Tourismusverband zudem einen

kostenlosen An- und Abreisegutschein von Innsbruck bis ins Tal und wieder zurück. Dieser

beinhaltet die einmalige Nutzung des Bus Stubai oder der Stubaitalbahn.



Im Hotel angekommen, kann es eigentlich sofort losgehen. Jetzt fehlt nur noch die passende

Skiausrüstung. Stubai wäre nicht Stubai, wenn Urlauber:innen diese nicht bequem direkt vor Ort

leihen könnten. Besitzer:innen des ÖBB Nightjet Kombitickets erhalten einen Rabatt von

zehn Prozent auf den Skiverleih am Stubaier Gletscher und in der Schlick 2000. Mit den aktuellsten

Modellen in optimal präpariertem Zustand macht es nicht nur mehr Spaß, man ist auch sicherer

unterwegs. (BSZ)