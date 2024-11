Winterzauber in München

Glühweinstände, Kunsthandwerk, stimmungsvolle Konzerte: In diesem Jahr locken über 30 Weihnachtsmärkte in München Besucher aus nah und fern in die bayerische Landeshauptstadt. Hier die Top 5 der Weihnachtsmärkte. Ein ganz besonderer Wintertrend ist in diesem Jahr angesagt, der sich ideal mit dem Besuch der Christkindlmärkte kombinieren lässt: Eisstockschießen.

Christkindlmarkt am Chinesischen Turm mit Eisstock-Gaudi

Der Christkindlmarkt am Chinesischen Turm ist ein besonderes Erlebnis und ein Klassiker. Eingebettet in die idyllische Umgebung des Englischen Gartens bietet er eine besinnliche und entspannte Atmosphäre, die sich von anderen Weihnachtsmärkten in der Stadt abhebt. Die großzügige Anlage des Marktes lädt zum gemütlichen Bummeln ein. Hier können Familien, Paare und Freundesgruppen den traditionellen Weihnachtsmarkt mit seiner Vielfalt an Schmankerln, Glühwein und Kunsthandwerk genießen, ohne von Menschenmassen erdrückt zu werden. Ein Highlight sind die 18-Meter-Eisstockbahnen am Chinaturm. Ob in kleiner Runde oder als große Weihnachtsfeier mit Catering - das Eisstockschießen ist bei den Besuchern sehr beliebt und sorgt für gesellige Momente. Insgesamt bietet der Christkindlmarkt am Chinesischen Turm eine perfekte Mischung aus Tradition und Naturerlebnis, die ihn zu einem besonderen Ziel in der Weihnachtszeit macht. Park-Atmosphäre gibts gratis dazu.

Eisstock-Spaß in der WeihnachtsMacherei: Der etablierte Newcomer

In der WeihnachtsMacherei vereint sich Brooklyner Industrialstil mit einer New-Work-Atmosphäre. Bereits zum dritten Mal lädt das Eventformat des noch jungen Stadtquartiers Macherei München ab dem 23. November nach Berg am Laim ein. Auf das Opening-Event am 23. November folgen vielfältige Attraktionen. Eine spektakuläre Lichtershow im Zauberwald, ein beeindruckender Feuerjongleur, stimmungsvolle Live-Musik mit der Band Munich Blend, Auftritte des Kirchenchors und eines Märchenerzählers sowie der Besuch von Nikolaus sorgen für festliche Unterhaltung. Kulinarische Köstlichkeiten runden das Erlebnis ab. Das Highlight der diesjährigen WeihnachtsMacherei: die Eisstockschießbahn für sportliche Aktivitäten inmitten des weihnachtlichen Trubels. Vor allem für Teambuilding-Events, Firmenfeiern oder einfach für den Spaßfaktor kann die Bahn stundenweise gebucht werden.

Öko-Spirit und Esoterik-Flair: Das Tollwood Winterfestival

Der Weihnachtsmarkt mit den wahrscheinlich meisten Räucherstäbchen: Das Tollwood Winterfestival bietet eine einzigartige Kombination aus traditionellem Wintersport und festlicher Atmosphäre. Alles in Bio-Qualität natürlich. Wer etwas Wärme benötigt, findet an den vielfältigen Ständen leckere Getränke wie Holunder-Glühwein oder heiße Apfelstrudel-Varianten. Und das mitten in der Innenstadt auf der Theresienwiese. Das Tollwood Winterfestival vereint Wintersport, Gemeinschaft und Genuss zu einem stimmungsvollen Wintererlebnis in München. Es ist ideal für Teamevents, Weihnachtsfeiern oder einen besonderen Winterausflug. Vom 26. November bis 23. Dezember 2024 können Besucher auf vier Kunststoffbahnen Eisstockschießen. Prädikat besonders nachhaltig: Die umweltfreundlichen Bahnen werden ohne Wasser und Strom betrieben, sodass das Eisstockschießen bei jedem Wetter möglich ist. Die teilweise überdachten Bahnen bieten zusätzlichen Schutz. Gäste können mit Freunden, Familie oder Kollegen um den besten Platz an der "Daubn" schießen.

WinterWunderWERK im Werksviertel-Mitte – Eisstockschießen im Container Collective

Das WinterWunderWERK im Werksviertel-Mitte in München ist ein festlicher Weihnachtsmarkt, der vom 14. November bis zum 20. Dezember 2024 stattfindet. Das Werksviertel-Mitte verwandelt sich in dieser Zeit in ein winterliches Refugium. Ein Markt mit Foodtrucks und der beliebten Wally-Bar bietet kulinarische Köstlichkeiten und winterliche Getränke zum Aufwärmen. Im Container Collective können Besucher ihr Können beim Eisstockschießen unter Beweis stellen. Mitten in München, in direkter Nähe zum Ostbahnhof, warten im Werksviertel-Mitte drei Eisstockbahnen auf ihre Gäste. Neben Kinderstöcken können sich Erwachsene im Zielschießen beweisen oder in 4er-Teams messen. Eine Bahn lässt sich ideal mit 8 bis 10 Personen bespielen, was ein unvergessliches Gemeinschaftserlebnis in festlicher Atmosphäre verspricht.

Auf in den Weihnachtshafen - Sternenflotte mit Eisstockschießen auf der Alten Utting

Die Alte Utting verbindet eine einzigartige Winteratmosphäre in München mit dem Gefühl der weiten Welt. Der Weihnachtsmarkt auf dem Schiff hat alles, was das Herz begehrt - von Glühwein- und Essensständen bis hin zu musikalischen Darbietungen. Es ist ein maritimes Weihnachtsschmankerl, das nicht nur Hamburger in München begeistert. Das ehemalige Ausflugsschiff am Großmarkt und Viehhof vereint winterliches Eisstockschießen mit maritimem Flair und vorweihnachtlicher Stimmung. Die Eisstockbahn an der Alten Utting bietet Platz für bis zu 12 Personen und ermöglicht es den Gästen, die besondere Atmosphäre zu genießen. Seit der Eröffnung im Jahr 2018 ist der ausrangierte Ausflugsdampfer vom Ammersee an dieser Stelle zu finden. (BSZ)