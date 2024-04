Zu Fuß und auf dem Rad

Was woanders Trendsport ist, hat im Kufsteinerland eine lange Tradition. Und das aus gutem Grund, denn die Voraussetzungen für Bergwanderer, Trailrunner und Radsportler der gemütlichen wie auch sportlichen Art sind hier genial. Deshalb gehören der 54. Ebbser Koasamarsch am 15. Juni und der Kufsteinerland Radmarathon am 25. August zu den absoluten Saisonhöhepunkten. Wie gefragt das Kufsteinerland als sportliche Destination ist, das dokumentiert auch das Gastspiel der „Tour of Austria“ am 7. Juli, des wichtigsten österreichischen Radsportevents.

Ambitionierte Bergsportler lieben ihn genauso wie Genusswanderer ohne größere Leistungsansprüche: Am 15. Juni steht die 54. Ausgabe des Ebbser Koasamarsch auf dem Programm. Ein Wander- und Trailrunningevent mit einem vielseitigen Programm für alle Leistungs- und Altersklassen, bei dem die Sportlerinnen und Sportler gemeinsam mit Gleichgesinnten im Kaisergebirge unterwegs sind und die faszinierende Natur und die vielen herrlichen Aussichtspunkte erleben. Diese Erfahrungen mit vielen emotionalen Momenten macht die Einzigartigkeit des Koasamarsch aus. Und hier findet auch jeder seine ganz spezielle Lieblingsroute. Das reicht von der fünf Kilometer Wanderung im Tal bis zu Strecken von 30 und 40 Kilometern Länge für Wanderer. Trailrunner haben die Wahl zwischen 21 Kilometern und 1000 Höhenmetern, 33 Kilometern und 1730 Höhenmetern oder der Marathonstrecke mit 44 Kilometern und 2100 Höhenmetern.

Beim Koasamarsch geht es zu den schönsten Plätzen im Kaisergebirge



Start ist jeweils in Ebbs, dem Dorf wenige Kilometer östlich von Kufstein. Dort geht es zunächst hinauf zur Aschinger Alm, weiter zum Zahmen Kaiser und dem spektakulär gelegenen Berggasthof Vorderkaiserfelden, danach führt der Weg zum berühmten Stripsenjochhaus direkt unter den mächtigen Felswänden von Fleischbank und Totenkirchl, legendären Kletterrevieren und weit über die Grenzen bekannten Felsformationen. Weiter geht es sanft bergab durch das Kaisertal hinunter ins Inntal und entlang der mächtigen Schanzer Wände zurück nach Ebbs. Im Zielbereich warten viel Unterhaltung und regionale Spezialitäten auf die hungrigen Abenteurer. Und da das gemeinsame Bergerlebnis eine besondere Qualität beim Koasamarsch ist, gibt es dieses Jahr ein neues Angebot. Gruppen, die mit sechs oder mehr Personen eine Sammelanmeldung vornehmen, werden mit einem Rabatt von sechs Prozent auf die Buchung belohnt (https://www.koasamarsch.at).

Auf weltmeisterlichen Spuren beim Kufsteinerland Radmarathon



Eine Radregion der Extraklasse. Das ist im Kufsteinerland kein Werbespruch. Referenzen hat die Region mehr als genug, wie zum Beispiel die UCI-Straßenweltmeisterschaft 2018. Rund um Kufstein gibt es alles, was Radsportler lieben. Knackige Anstiege und flotte Abfahrten, lange Flachpassagen entlang des Inns und immer wieder beschauliche Dörfer zur Abwechslung. Das alles gehört auch zum 8. Kufsteinerland Radmarathon, der am 25. August 2024 stattfinden wird. Ein Topevent für ambitionierte Radsportler genauso wie für Genussradler, die gern in Gesellschaft durch die Natur fahren. Mittlerweile zählt der Radmarathon zu den beliebtesten Radsportevents in ganz Österreich. Drei Strecken stehen wieder zur Wahl mit Startpunkt in der Altstadt von Kufstein. Für die Genussradler gibt es die 48 Kilometer lange Panoramarunde mit 400 Höhenmetern über Langkampfen bis zur Wallfahrtskirche Mariastein. Etwas anspruchsvoller ist die 95 Kilometer lange Seenrunde mit 1160 Höhenmetern Richtung Thiersee und dann über Kramsach nach Rattenberg und zurück nach Kufstein. Für echte Radsportler ist die Marathonrunde mit 120 Kilometern und 1800 Höhenmetern ein Gradmesser in der laufenden Saison. Auch diese Runde führt zum Thiersee, dann über den Reintaler See mit einem Abstecher nach Brandenberg bis Kramsach, bevor der Rückweg im Inntal wieder nach Kufstein geht. Wie es sich für einen Radsportveranstaltung der Spitzenklasse gehört, gibt es auch ein attraktives Rahmenprogramm mit Rad-Expo, Schrauber-Workshop, der obligatorischen Pasta-Party sowie zahlreichen Attraktionen an der Strecke (https://www.kufsteinerland-radmarathon.at). (BSZ)