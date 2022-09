Zünftig fröhlich

Noch bis 1. Oktober 2022 sorgt immer freitags und samstags die oktoberfesterprobte Band „Flat Out“ in Schuhbecks teatro-Spiegelzelt im Rahmen von Alfons Schuhbecks "Carousel" für Wiesn-Stimmung. Das bekannte teatro-Spiegelzelt erscheint im traditionellen weiß-blauen Ambiente und lädt zum ausgelassenen Tanzen ein. Je nach Gruppengröße stehen den Gästen Tische für je vier, sechs oder acht Personen zur Wahl. In den Bandpausen erwartet die Gäste spektakuläre Akrobatik renommierter Künstler.



Die Veranstalter achten auf großzügige Tischabstände. Zudem kommen nur Gäste mit Tischreservierung in den Genuss des "Carousel".Einlass. So entsteht kein Gedränge und es gibt keine größere Personenansammlung im Festzelt. „In der jetzigen Lage war es uns ein wichtiges Anliegen, unseren Gästen ein gutes Gefühl zu geben. So ermöglichen wir ihnen einen fröhlichen Abend,“ so die mit der Projektleitung beauftrage Anna Walgenbach. Ausreichend Parkmöglichkeiten stehen direkt vor der Tür zur Verfügung. Aber auch die U-Bahn - Messestadt West - ist in wenigen Gehminuten zu Fuß erreichbar.



Für das Event holen Gäste schon mal ihre Tracht aus dem Schrank: Dirndl und Lederhosen sind bei der Veranstaltung gern gesehen. Für echten Genuss sorgen herzhafte Brotzeitbretter unter anderem mit Brezn, Brot, Wurst, Käse und Radischen sowie süße Schmankerl, wie zum Beispiel Kaiserschmarrn. Zusammen mit einer Maß heißt es dann gemeinsam Lachen, Schunkeln und Fröhlichsein. Das Programm dauert etwa drei bis dreieinhalb Stunden. Anschließend können die Gäste den Abend in gemütlicher Atmosphäre ausklingen lassen. (FHH)