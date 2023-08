Elf Tage im Jahr verwandelt sich das niederbayerische Straubing zum Epizentrum von Tracht, Tradition und Brauchtum in Bayern. Das Gäubodenvolksfest, das dieses Jahr vom 11. bis 21. August stattfindet, ist seit Jahren Treffpunkt Nummer 1 für alle, die Dirndl und Lederhosen lieben und traditionell-urig feiern wollen. Einer der Hauptgründe: Das Gäubodenvolksfest mit seinen heute rund 1,4 Millionen Besuchern jährlich hat sich in seiner mehr als zwei Jahrhunderte währenden Geschichte stets den Urcharakter als zünftiges Traditionsfest und als Treffpunkt der Niederbayern seine ursprünglichen Wurzeln erhalten.



Besonders beliebt bei den Besuchern des Gäubodenvolksfestes, das 1812 erstmals als "Landwirtschaftliches Fest" im Unterdonaukreis stattfand, ist der traditionelle Auszug zur Festwiese am Eröffnungstag (11.8., ab 17.30 Uhr). Mehr als 3500 Teilnehmer in 80 Trachten-, Tanz- und Musikgruppen, Festwägen, Pferdegespanne, Ochsen und Oldtimer werden von den Gästen bejubelt.



Ein besonderes Schmankerl bietet der Historische Bereich des Gäubodenvolksfestes mit seinem Tag- und Abendprogramm. Tagsüber führen Trachtengruppen aus den unterschiedlichsten Trachtengauen traditionelle Volkstänze, Plattler oder Goaßlschnalzer vor. Abends gibt es dort handgemachte bayerische Volksmusik. Insgesamt bietet das Straubinger Volksfest rund 27.500 Komfort-Sitzplätze in sieben Zelten sowie einen Vergnügungspark mit über 130 Fahrgeschäften von gemütlich-nostalgisch im Historischen Bereich bis hin zu atemberaubend-spektakulär.



Ostbayernschau: Klöppeln, Seilerei und Occhi-Spitzen



In direkter Nachbarschaft zum Volksfest sind bei der "niederbayerischen Weltausstellung" - der Ostbayernschau - bei freiem Eintritt vom 12. bis 20. August Tracht und Brauchtum in diesem Jahr einer der großen Schwerpunkte. Längst vergessene Handwerkstraditionen leben dort in diesem Jahr bei einer Sonderschau neu auf: Die Herstellung traditioneller Wachsstöckeln - kleine Kunstwerke und Dankesgaben - lässt sich dort erleben. Auch beim Anfertigen von Gold- und Klosterarbeiten, beim Klöppeln oder bei der Herstellung der besonders filigranen Occhi-Spitzen können Interessierte dort über die Schulter schauen.



Blasmusik, Beats und Bässe, die begeistern



Einmalige Volkfestatmosphäre zwischen Brauchtum und Beats, Bässen und Blasmusik: Bayerns zweitgrößtes Volksfest will seine Besucher in diesem Sommer mit einem ganz besonders bunten musikalischen Stilmix aus Tradition und Jetztzeit begeistern. Mit rund 150 Live-Musik-Acts von handgemachter bayerischer Volksmusik, exzellenter Blasmusik bis hin zu Pop- und Rockmelodien setzt das Gäubodenvolksfest auch 2023 Maßstäbe.



Live-Musik gibt es an allen Nachmittagen und Abenden in allen Festzelten. Eine große Bühne bereitet das diesjährige Gäubodenvolksfest besonders der Blasmusik, die wieder zunehmend im Trend liegt: Mehr als 30 verschiedene Blaskapellen werden an den elf Festtagen in den sieben Festzelten auftreten, manche sogar mehrfach. Sie tragen so klangvolle Namen wie "BRASSeria", "Kapelle Kaiserschmarrn" oder "Die Bayerischen Löwen".



Als ein besonderer Höhepunkt gilt das Standkonzert der sieben Festkapellen am ersten Volksfestsonntag mitten auf dem Festplatz (13.8., 10.30 Uhr). Es findet in diesem Jahr bereits zum 18. Mal statt. Ein weiteres urbayerisches Highlight im Festprogramm: das 5. Gäuboden G"stanzlsingen (16.8., 11 bis 17 Uhr). G"stanzl sind humorvolle, gereimte und gesungene Improvisationen in bayerischer Mundart.



Echte Schmankerl gibt es jedoch nicht nur für Liebhaber von Blasmusik und volkstümlichen Klängen, sondern für fast jeden Musikgeschmack. Mehr als 40 Party- und Showbands aus Bayern, ganz Deutschland und Österreich wollen in den Zelten für beste Stimmung sorgen - von A wie "Allgäu Power" über B wie "Bayern Rocker" und G wie "Gletscherfetzer" bis hin zu Z wie "Zillertaler Gipfelstürmer". (obx)