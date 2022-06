Bayerischer Gemeindetag unterstützt Idee für soziales Pflichtjahr

Der Bayerische Gemeindetag unterstützt den Vorschlag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) eines sozialen Pflichtjahrs für junge Menschen. Das könnte e"inen wichtigen Beitrag leisten, um den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu fördern. Wenn jeder Einzelne sich für einen beschränkten Zeitraum in den verschiedenen Institutionen des Staates oder der sozialen Infrastruktur, von den Pflegeeinrichtungen über die Hilfsorganisationen wie Technisches Hilfswerk oder Deutsches Rotes Kreuz bis hin zur Bundeswehr engagieren muss, wird so eine andere Einstellung zum Staat entstehen und der besondere Wert einer Tätigkeit für die Allgemeinheit wird in der Praxis erfahrbar", befindet Uwe Brandl, der Präsident des Gemeindetags.



Für die Etablierung einer solchen Struktur sei allerdings eine erhebliche Zeitspanne erforderlich, um die organisatorischen, finanziellen und rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, gibt Brandl zu bedenken. Möglicherweise erfordere eine solche Verpflichtung auch eine Verankerung im Grundgesetz. "Deswegen wäre es ein wichtiger Zwischenschritt, die Anreize und Möglichkeiten, etwa für den Bundesfreiwilligendienst oder das soziale Jahr wie auch für das ehrenamtliche Engagement bei der Feuerwehr, beim THW oder beim Roten Kreuz viel deutlicher zu fördern und gleichzeitig die Anerkennung einer solchen Tätigkeit, zum Beispiel im Hinblick auf spätere Studienplatzvergabe oder auch bei der späteren Bewerbung für den öffentlichen Dienst, deutlich zu verbessern“, so der Verbandschef abschließend. (BSZ)