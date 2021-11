Betrügerische Schädlingsbekämpfer zocken Verbraucher ab

In mehreren Kommunen kam es in jüngerer Zeit zu Betrugsfällen an Verbraucher*innen, bei denen sich unseriöse Schädlingsbekämpfer unter falschem Namen überhöhte Beträge erschlichen haben. Unter Nutzung von Firmennamen bekannter, seriöser Unternehmen sowie dubioser Kontaktangaben wurden unwissenden Kund*innen unprofessionelle Leistungen zu völlig unangemessenen Preisen in Rechnung gestellt und direkt in bar abkassiert.

Die Masche dahinter ist simpel: Die Betrügerfirmen schalten Suchmaschinenanzeigen unter Angabe eines renommierten Firmennamens, versprechen minutenschnelle Hilfe und fügen direkt eine Kontakttelefonnummer hinzu. Viele Kund*innen bemerken den Betrug nicht, da sie, in der Hoffnung auf schnelle Hilfe und Beseitigung ihres Schädlingsproblems im Internet nach einem Kammerjäger suchen und rasch einen bekannten Anbieter auswählen, ohne detailliert auf die Angaben des Eintrags zu achten.



Die Betrüger sind innerhalb weniger Minuten vor Ort, führen eine – meist unprofessionelle oder unzureichende – Schädlingsbekämpfungsmaßnahme durch und stellen im Anschluss handschriftlich eine bis zu 10-fach so hohe Rechnung wie üblich – wieder unter falscher Firmierung. (BSZ)