Bürgerbündnis will Passauer Wälder retten

Ein überparteiliches Bündnis zivilgesellschaftlicher Organisationen hat das Bürgerbegehren “Rettet die Passauer Wälder“ gestartet. Die Stadt Passau soll zum Erhalt ihrer bestehenden Waldflächen verpflichtet werden und ab sofort keine Rodungen mehr zulassen. Aktueller Anlass ist der Schutz des Jägerholz in der Gemarkung Patriching: Das laufende Verfahren zur Ausweisung eines Gewerbegebiets Jägerholz soll eingestellt, die geplante Rodung gestoppt werden. Rund 3000 Unterschriften will das Bündnis in den nächsten Wochen sammeln. Ist die Hürde übersprungen, kommt es voraussichtlich im Herbst zum Bürgerentscheid, dem ersten seit zehn Jahren in der Drei-Flüsse-Stadt.

Mit von der Partie sind die Bürgerinitiative Jägerholz, der Bund Naturschutz, der Landesbund für Vogelschutz, der Naturwissenschaftliche Verein Passau, die Bürgerinitiative gegen die Nordtangente, das Forum Passau, die Interessengemeinschaften Lärmschutz Passau-West beziehungsweise Verkehr in Passau, die örtliche Hochschulgruppe der Grünen, die ehemaligen Förster Michael Held und Hans Gaisbauer sowie zahlreiche Einzelpersonen. Sie verlangen: „Waldrodungen für neue Gewerbegebiete, das darf es in Zeiten von Klimawandel, Artensterben und Grundwasserknappheit einfach nicht mehr geben!“ Die Wälder in und um Passau hätten eine große Bedeutung für das Wohlbefinden der Bevölkerung, heißt es - auch weil sie die Hitzesommer abmilderten. (BSZ)