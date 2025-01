Im Feuerwehrlook durch die Stadt

Ein auffallend heißer Omnibus: Im Nürnberger Stadtverkehr ist ab sofort ein neuer Linienbus unterwegs, der für die Feuerwehr der Stadt Nürnberg wirbt. Die Präsentation des Busses am gestrigen Mittwoch, 22. Januar 2025, war zugleich der Auftakt für das Jubiläumsjahr der Nürnberger Berufsfeuerwehr, die 2025 ihr 150-jähriges Bestehen feiert.

Für die erste Fahrt mit dem Feuerwehr-VAG-Bus und seine offizielle Präsentation waren der für die Nürnberger Feuerwehr zuständige Bürgermeister Christian Vogel, der Sprecher des Vorstands der VAG, Tim Dahlmann-Resing, und der Leiter der Nürnberger Feuerwehr, Volker Skrok, zur Feuerwache 4 an den Nürnberger Hafen gekommen. Am morgigen Freitag, 24. Januar, wird der Bus beispielsweise ganztägig auf der Linie 36 (Plärrer – Dokumentationszentrum ehemaliges Reichsparteitagsgelände) verkehren.

Zum Auftakt des Jubiläumsjahrs konnte auf persönliche Initiative von Bürgermeister Christian Vogel und nach großzügigem Entgegenkommen von Stadtreklame Nürnberg GmbH und VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg ein ganz besonderer Hingucker präsentiert werden. Der Bus wurde vollständig nach den Vorstellungen der Feuerwehr Nürnberg gestaltet und von der Stadtreklame Nürnberg foliert. Er wird für ein Jahr im Nürnberger ÖPNV eingesetzt und transportiert dabei nicht nur Fahrgäste, sondern auch wichtige Informationen der Feuerwehr Nürnberg.

Zum einen finden sich auf dem Bus Jubiläumshinweise, zum anderen spricht er mit dem Slogan „Dein Platz – Komm in unser Team“ und einem darauf abgestimmten grafischen Konzept potenzielle Nachwuchskräfte für die Berufs- und die Freiwillige Feuerwehr Nürnberg an. Über entsprechende QR-Codes auf dem Bus können mit dem Smartphone Hintergrundinformationen zu offenen Stellen und Zugangswegen zur Feuerwehr Nürnberg abgerufen werden.

Bürgermeister Christian Vogel freute sich über das auffällige Fahrzeug: „Der Bus ist wunderbar gelungen, er wird jeden Tag ein ganz besonderer Eyecatcher im Nürnberger ÖPNV sein. Mit ihm bringen wir unsere Freude über das 150-jährige Bestehen der Berufsfeuerwehr Nürnberg im Jahr 2025 zum Ausdruck. Das auf dem Bus platzierte Jubiläumsmotto – ‚Für die Sicherheit unserer Stadt seit 150 Jahren und in Zukunft‘ – stellt die Bedeutung der Feuerwehr Nürnberg in der Vergangenheit heraus und betont ebenfalls die besondere Wichtigkeit dieser Sicherheitsinstitution in der Zukunft. Aus diesem Grund war es uns wichtig, den Blick zurück auf 150 erfolgreiche Jahre gleich mit einer der Herausforderungen der Zukunft zu kombinieren und den Bus als täglich in Nürnberg präsente Plattform für die Nachwuchswerbung für Berufs- und Freiwillige Feuerwehr Nürnberg zu nutzen. Ein ganz herzlicher Dank geht an dieser Stelle an Katja Strohhacker von der Stadtreklame Nürnberg und Tim Dahlmann-Resing von der VAG. Beide haben durch einen großen finanziellen Beitrag wesentlichen Anteil an der Realisierung und dem Gelingen dieses tollen Projekts.“

Der Leiter der Feuerwehr Nürnberg, Volker Skrok, betonte: „Ich freue mich, dass wir heute mit der Präsentation dieses ganz besonderen Feuerwehrbusses nach langer Vorbereitung jetzt auch für alle sichtbar in das Jubiläumsjahr anlässlich des 150-jährigen Bestehens der Berufsfeuerwehr in Nürnberg starten. Ein spannendes und ereignisreiches Jahr liegt vor uns, in dem wir bei vielen Veranstaltungen die Berufsfeuerwehr und die Freiwilligen Feuerwehren Nürnbergs präsentieren werden. Seit der Gründung der Berufsfeuerwehr Nürnberg im Jahr 1875 haben ihre Angehörigen unterschiedlichste Zeiten mit den ihnen eigenen Herausforderungen erfolgreich gemeistert. Diese Tradition auch in der Zukunft fortzusetzen, ist Ansporn und Vermächtnis zugleich. Ich lade alle feuerwehrinteressierten Menschen ein, mit uns das Jubiläumsjahr zu begehen. Kommen Sie uns gerne bei unseren Veranstaltungen besuchen. Es lohnt sich. Wir werden dort auch immer Informationen für potenzielle Nachwuchskräfte bereitstellen. Egal ob ehrenamtlich oder hauptberuflich, kommen Sie in unser Team!“

Für Dahlmann-Resing ist der „Feuerwehr-Jubiläumsbus“ ein Zeichen für die sehr gute Zusammenarbeit von Feuerwehr und VAG. Er sagte: „Wir gratulieren der Nürnberger Feuerwehr sehr gerne zum 150-jährigen Jubiläum. Wir konnten uns in der Vergangenheit stets auf das Team der Nürnberger Feuerwehr verlassen. Dank gemeinsamer Übungen und beispielsweise auch gemeinsamer Begehungen unserer Anlagen und Standorte sind wir immer im Gespräch. Der Jubiläumsbus ist ein sichtbares Zeichen für die gute Zusammenarbeit."

