Potenzial des Radverkehrs bleibt oft ungenutzt

Das Fahrrad hat sich als das Verkehrsmittel der Corona-Pandemie entpuppt. Viele Menschen sind während des Lockdowns aufs Radl umgestiegen. Mit dem Erhalt der im Lockdown entstandenen Pop-up-Radwege findet sich der Fahrrad-Hype auch im Stadtbild wieder.



„Die Zeit war für den Radverkehr nie so günstig“, lautet die Einschätzung von Tilman Bracher vom Deutschen Institut für Urbanistik (Difu). „Es gibt Handlungsdruck, Fördermittel, Wertewandel, Innovationen und immer mehr Beschlüsse und Konzepte.“ Allein die Fördermittel des Bundesverkehrsministeriums betragen für die Jahre 2020 bis 2023 1,4 Milliarden Euro.



Trotzdem geht die Wende langsam voran. In den Kommunen fehlt es an umsetzbaren Projekten, Personal oder notwendigen Eigenmitteln. Das Straßenverkehrsrecht blockiert Veränderungen, die den Vorrang des Autoverkehrs einschränken und den notwendigen Wandel einleiten könnten.

Veränderungen wie wie Pop-up-Radwege



Die neue Veröffentlichung der Edition Difu, Radverkehr und Verkehrswende. Eine Geschichte von Gegenwind und Rückenwind, zeigt das Potenzial des Radverkehrs und erläutert, wie der starke Fokus aufs Auto in der aktuellen Straßenverkehrsordnung zustande kam. Die Publikation verdeutlicht darüber hinaus, warum eine Stärkung des Radverkehrs nicht ausreichen wird, solange der Autoverkehr seine Privilegien behält.



Auch Veränderungen im Radverkehr wie Pop-up-Radwege und aktuelle Förderprogramme werden in der Publikation in den historischen und wissenschaftlichen Kontext eingeordnet. Die neue Veröffentlichung zeichnet nach, wie der Radverkehr von heute aus früheren Entscheidungen entstanden ist und was das für die Zukunft bedeutet. (BSZ)