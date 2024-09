Deutscher Landkreistag hat einen neuen Chef

Der Deutsche Landkreistag hat einen neuen Präsidenten: den Landrat des Neckar-Odenwald-Kreises in Baden-Württemberg, Achim Brötel (CDU, 61). Brötel wurde auf der Mitgliederversammlung des Verbands im oberbayerischen Kloster Seeon zum Nachfolger von Reinhard Sager gewählt, der den Posten nach zehn Jahren abgab.



In seiner Rede forderte Brötel die Bundesregierung auf, sich mehr um die Menschen im ländlichen Raum zu kümmern: "Unser Land ist und bleibt dezentral geprägt. 57 Millionen Menschen - das sind zwei Drittel - leben in der Fläche. Genau um diese Menschen geht es, wenn wir von gleichwertigen Lebensverhältnissen sprechen."



Als Beispiele nannte er den Glasfaserausbau, den öffentlichen Nahverkehr sowie die soziale und kulturelle Teilhabe. Konkret forderte er den Bund zu Korrekturen an der geplanten Krankenhausreform und einer Eindämmung der Zuwanderungszahlen auf und verlangte mehr Geld für die Landkreise: "Ohne finanziell ordentlich ausgestattete Landkreise ist kein Staat zu machen", betonte er.

Landrat Thomas Karmasin (CSU, Landkreis Fürstenfeldbruck), seit Mai 2022 Präsident des Bayerischen Landkreistags, wurde heute bei der Mitgliederversammlung des Deutschen Landkreistags im Kloster Seeon (Landkreis Traunstein) einstimmig zum Vizepräsidenten des Deutschen Landkreistags wiedergewählt.

Der 1996 in Fürstenfeldbruck erstmals zum Landrat gewählte Karmasin ist bereits seit September 2022 Vizepräsident des Deutschen Landkreistags und war von 2011 bis 2022 Vorsitzender im Verfassungs- und Europaausschuss des Deutschen Landkreistags, dem er seit fast drei Jahrzehnten angehört.

(dpa/BSZ)