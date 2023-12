Franz Löffler erneut zum Präsidenten gewählt

Der Bezirkstagspräsident der Oberpfalz und Landrat des Landkreises Cham, Franz Löffler (CSU), wurde in der konstituierenden Vollversammlung in Regensburg erneut zum Präsidenten des Bayerischen Bezirketags gewählt. Seit 2018 steht der 62-Jährige an der Spitze des Kommunalen Spitzenverbandes. Er wurde mit 60 von 64 der abgegebenen gültigen Stimmen in seinem Amt bestätigt.

Im Rahmen eines kurzen Statements, in dem sich Löffler bei den Delegierten für das erneute Vertrauen bedankte, machte er deutlich, dass die kommenden fünf Jahre große Herausforderungen mit sich bringen: "Aufgrund des demografischen Wandels und des sich daraus ergebenden Fachkräftemangels wird es immer schwieriger werden, unsere Aufgaben in der sozialen Daseinsvorsorge für Menschen mit Behinderungen, Pflegebedarf und psychischen Erkrankungen zuverlässig zu erledigen. Ohne grundlegende Reformen und auch die ein oder andere mutige politische Entscheidung wird es nicht gehen. Wir müssen umdenken und pragmatische Lösungen finden, wie wir mit immer weniger zur Verfügung stehendem Personal die Versorgung der uns anvertrauten Menschen sicherstellen können."

Schneider, Holzmann und Schramm zu Präsidiumsmitgliedern gewählt

Auch die Frage, wie die Bezirke ihre kommunalen Aufgaben in der sozialen Daseinsvorsorge in den kommenden Jahren finanzieren können, steht beim alten und neuen Verbandspräsidentenn ganz oben auf der Agenda. So hätten einerseits die Leistungsansprüche in den vergangenen Jahren stetig zugenommen, andererseits sei aber für keine ausreichende Refinanzierung dieser Aufgaben gesorgt worden. Hier brauche man dringend zukunftsfähige Lösungen, denn ein leistungsfähiger Sozialstaat sichere auch den sozialen Frieden in einer Gesellschaft, zeigte sich Franz Löffler überzeugt.

Neben dem Posten des Verbandspräsidenten wurde auch das übrige Präsidium des Bayerischen Bezirketags neu gewählt. Zum Ersten Vizepräsidenten wählten die Delegierten Rainer Schneider (FW), stellvertretender Bezirkstagspräsident von Oberbayern, mit 55 von 61 der abgegebenen gültigen Stimmen. Barbara Holzmann (Grüne), weitere stellvertretende Bezirkstagspräsidentin von Schwaben, wurde zur Zweiten Vizepräsidentin und Schatzmeisterin gewählt. Sie erhielt 44 von 59 der abgegebenen gültigen Stimmen. Henry Schramm (CSU), Bezirkstagspräsident von Oberfranken, wird den Verband künftig als Dritter Vizepräsident vertreten. Auf seine Wahl entfielen 51 von 62 der abgegebenen gültigen Stimmen. Erstmals seit Gründung des Bayerischen Bezirketags beziehungsweise seines Vorgängers, des Verbands der Bayerischen Bezirke, gehört damit kein SPD-Mitglied mehr dem Präsidium an. (BSZ)