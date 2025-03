Um Kosten zu sparen, will Bayern die zentrale Beschaffung größerer Feuerwehrfahrzeuge durch den Freistaat ermöglichen. Dann könnten Kommunen einen alternativen Beschaffungsweg nutzen und ihre Haushalte entlasten sowie den Verwaltungsaufwand reduzieren.

BSZ: Herr Eitzenberger, was halten Sie von Sammelbeschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen?

Johann Eitzenberger: Vor dem Hintergrund des steigenden Kostendrucks bei den Kommunen sowie der stark gestiegenen Beschaffungskosten halten wir es für sinnvoll und zielführend, alternative und/oder neue Wege im Beschaffungswesen für Feuerwehrfahrzeuge und Feuerwehrgeräte zu diskutieren und gegebenenfalls auch umzusetzen.

BSZ: Wo liegen die Herausforderungen?

Eitzenberger: Die Interessen der Feuerwehren vor Ort müssen auf alle Fälle berücksichtigt werden. Hier sehen wir auch eine Hauptaufgabe von uns als Verband. Wir werden den von der Politik angestoßenen Prozess deshalb gerne aktiv unterstützen.

BSZ: Manche Feuerwehren brauchen eine spezielle Ausrüstung, weil es in ihrem Bereich Industriebetriebe oder Autobahnen gibt. Wie geht man bei Sammelbeschaffungen mit Sonderausstattungen für die Fahrzeuge um?

Eitzenberger: So weit sind wir noch nicht. Für dieses Jahr ist nach unserem Kenntnisstand die Ausschreibung für einen noch festzulegenden Fahrzeugtyp als Pilot angedacht. Jetzt schon über Sonderlösungen nachzudenken, ist sicher verfrüht.



BSZ: Manche Feuerwehren brauchen längere Schläuche, um die Löschwasserversorgung zu gewährleisten. Wie integriert man das in eine Sammelbeschaffung? Oder muss dann ein Schlauchwagen extra beschafft werden?

Eitzenberger: Auch die Klärung solcher Details gehört in eine spätere Projektphase. Im Vordergrund muss jetzt erst einmal die Klärung der grundsätzlichen Struktur stehen.

BSZ: Welche monetären Einsparvolumina sind aus Ihrer Sicht realisierbar?

Eitzenberger: Das ist natürlich eines der Hauptziele. Konkrete Beträge zu nennen, wäre aber aus unserer Sicht zum jetzigen Zeitpunkt rein spekulativ.

(Interview: Ralph Schweinfurth)