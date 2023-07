Kein Welterbetitel fürs Werdenfelser Land

Bauernleben taugt nicht zum Weltkulturerbe! Diese Schlussfolgerung schreibt die Icomos-Delegation nach einem Ortstermin dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen ins Stammbuch. Die Pariser Berateragentur übernimmt für die Wissenschafts- und Bildungsorganisation der Vereinten Nationen, die Unesco, die Vorprüfungen aller für die Welterbeliste eingegangenen Bewerbungen. Das Ergebnis für den Antrag des Werdenfelser Landes, das über das bayerische Wissenschaftsministerium an das Landratsamt in Garmisch-Partenkirchen geschickt worden war, ist ernüchternd: „Non inscription“ – ein Eintrag in die Welterbeliste wird nicht empfohlen.



Seit dem Jahr 2011 war am Projekt Unesco-Weltkulturerbe gearbeitet worden. Landrat Anton Speer (Freie Wähler): „Die Buckelwiesen mit den charakteristischen, eiszeitlichen Knubbeln bei Mittenwald, die Feucht- und Streuwiesen an der Loisach und bei Garmisch-Partenkirchen, die Bergwiesen bei Oberammergau – von den Einheimischen Wiesmahd genannt – sowie das Murnauer Moos sind wegen ihrer landschaftsprägenden Formationen sowie ihrer hohen Biodiversität weltweit wohl einzigartig.“



Im Januar 2022 wurden die 1000 Aktenseiten mit Grafiken, Fotos und Karten bei der Zentrale der Unesco in Paris eingereicht. Groß war die Zuversicht, eine erfolgreiche Bewerbung abgegeben zu haben. Die Kernaussage stellt Anton Speer heraus: „Ohne die Arbeit unserer Bauern gäbe es diese herrlichen Landschaften nicht. Der Eintrag in die Unesco-Weltkulturerbeliste wäre eine gesellschaftliche Stärkung der kleinbäuerlichen Familienbetriebe gewesen, wie sie in Mitteleuropa wohl nur noch in den Tälern des Landkreises Garmisch-Partenkirchen zu finden sind.“ Doch für die Expert*innen war es trotzdem nicht einzigartig und für die Nachwelt erhaltenswert genug, um einen speziellen Schutzstatus zu bekommen.

(Günter Bitala)