KI-Uni und Magnetbahn für Nürnberg

Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) sowie Nürnbergs Wirtschafts- und Wissenschaftsreferentin Andrea Heilmaier begrüßen die Ankündigungen der bayerischen Staatsregierung, den Verkehrsund Universitätsstandort Nürnberg weiter zu stärken.

„Eine Teststrecke für eine Magnetschwebebahn zwischen Universität, Messe und Südklinikum in Nürnberg wäre eine bedeutende Verbesserung des Verkehrsangebots in der Stadt auf einer äußerst attraktiven und stark

genutzten Achse“, betont OB König. „Zudem würde der Technologiestandort Nürnberg mit seiner bedeutenden Verkehrsund

Schienenhistorie Stichworte sind erste deutsche Eisenbahn und erste fahrerlose U-Bahn in Deutschland noch

einmal deutlich aufgewertet.“



Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte in seiner Regierungserklärung zur neuen Legislaturperiode im Bayerischen Landtag heute angekündigt, dass der Freistaat eine mögliche Teststrecke in Nürnberg zwischen Universität, Messe und Klinikum ins Auge fasst. Oberbürgermeister König begrüßt das Bekenntnis zu neuen Technologien.



„Dass die erste deutsche Universität für Künstliche Intelligenz in Nürnberg eingerichtet werden soll, stärkt den Hochschulund

Wissenschaftsstandort enorm“, freut sich Wirtschafts- und Wissenschaftsreferentin Heilmaier. „Damit wird Nürnberg für nationale und internationale Studierende, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Unternehmen noch einmal attraktiver.“ Der Ministerpräsident hatte in seiner Rede erklärt, dass der Freistaat Bayern die Technische Universität (UTN) Nürnberg zu Deutschlands erster rein auf KI spezialisierten Uni macht. Der Titel lautet: „Franconian University of Artificial Intelligence“ (FUAI).

(BSZ)