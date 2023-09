Die Landesgruppe Bayern des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU), dem bundesweiten Zusammenschluss der Stadtwerke, hat ihre Erwartungen an die künftige bayerische Staatsregierung formuliert. Dazu gehören ein klares Bekenntnis zu öffentlicher Daseinsvorsorge in Hand der kommunalen Unternehmen, Investitionen in Infrastrukturen, um Resilienz in der kommunalen Grundversorgung mit Wasser, Energie, Internet und Abfall- und Abwasserentsorgung sicherzustellen; eine ganzheitliche Dekarbonisierung des Energiesystems der Abbau bürokratischer Hürden sowie die Beschleunigung von Genehmigungsverfahren und die Verankerung des Prinzips der kommunalen Daseinsvorsorge in der schulischen und außerschulischen Bildung.



„Nachhaltige Strom- und Wärmeversorgung, qualitativ hochwertiges Trinkwasser in ausreichender Menge sowie schnelles Internet und Mobilität in Stadt und Land. All das, aber auch Schwimmbäder und saubere Straßen gelten für uns vielerorts als Selbstverständlichkeit – ohne unsere kommunalen Unternehmen wären sie es aber nicht“, urteilt Getrud Maltz-Schwarzfischer (SPD), Oberbürgermeisterin von Regensburg und stellvertretende Vorsitzende der VKU-Landesgruppe. Die ausführlichen Forderungen sind zu finden im Internet unter: https://ltw2023.vku-bayern.de/ (BSZ)