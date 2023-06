Metropolregion Nürnberg kritisiert AfD-Landrat Sesselmann scharf

Führende Vertreter der Metropolregion Nürnberg haben die Wahl eines AfD-Landrats in ihrem Thüringer Mitgliedslandkreis Sonneberg als "schlechte Nachricht für unsere Demokratie" bezeichnet und den gewählten Robert Sesselmann scharf kritisiert.



"Robert Sesselmann sucht die Nähe zu Björn Höcke, der die AfD führend zu einer rechtsextremen Partei geformt hat. Die europa- und fremdenfeindlichen Parolen, mit denen Sesselmann die Wahl bestritten hat, haben mit den Aufgaben und Kompetenzen eines Kommunalpolitikers nichts zu tun", teilten der Ratsvorsitzende der Metropolregion, der Bamberger Landrat Johann Kalb, und seine Stellvertreter, der Erlanger Oberbürgermeister Florian Janik und der Neumarkter Bürgermeister Thomas Thumann, gemeinsam am Montag mit.



"Jeder Demokrat muss über das Wahlergebnis im Landkreis Sonneberg bestürzt sein", hieß es weiter. "Wir müssen nun noch lauter gegen Extremismus und für eine weltoffene Gesellschaft eintreten, zum Beispiel in unserer Allianz gegen Rechtsextremismus." Gemeinsam müsse man nun Antworten auf diese schwierige Situation finden.



Sonneberg ist der einzige Landkreis außerhalb Bayerns, der zur Metropolregion Nürnberg gehört und ist eng mit seinen bayerischen Nachbarkommunen verflochten. (Kathrin Zeilmann, dpa)