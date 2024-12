München bekommt Silvestermeile

Silvesterfeuerwerk erhellt den Himmel über der Münchner Innenstadt. Zum Jahreswechsel 2025/26 soll es erstmals ein zentrales Event in der Innenstadt geben. (Foto: dpa/Lennart Preiss)

In der Münchner Innenstadt herrscht an Silvester Böllerverbot. Um trotzdem ausgelassen feiern zu können, gibt es schon länger Überlegungen für ein zentrales Event. Nun nimmt die Idee Kontur an