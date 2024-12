Münchner Grüne wählen Dominik Krause als OB-Kandidat

Dominik Krause geht für die Grünen bei der Wahl zum Münchener Oberbürgermeister 2026 ins Rennen. Der 34-Jährige wurde vom Parteitag mit 99,3 Prozent der Stimmen zum grünen OB-Kandidaten gewählt, wie die Partei am Abend mitteilte. Krause ist seit September 2023 bereits Münchens zweiter Bürgermeister.



"Ich werde als Münchner OB alles tun, dass die Menschen eine bezahlbare Wohnung haben, dass sie schnell und klimafreundlich mobil sein können und dass sie sich Wärme und Energie leisten können", wird Krause in der Mitteilung zitiert. Er werde sich dafür einsetzen, dass München eine weltoffene, bunte Stadt bleibe, in der alle Menschen sich sicher und daheim fühlen könnten - unabhängig von Einkommen, Herkunft, Glaube und wen sie liebten.



Krause ist nach Parteiangaben gebürtiger Münchener und lebt mittlerweile mit seinem Partner in Giesing. Seit mehr als zehn Jahren sitzt der Physiker demnach für die Fraktion Die Grünen - Rosa Liste im Stadtrat. Dort hatte er die Position als Fraktionsvorsitzender inne.



Das Amt des Münchener Oberbürgermeisters ist seit Jahrzehnten fest in der Hand der SPD. Der aktuelle Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat bereits gesagt, er wolle gern für eine dritte Amtszeit antreten. (Vanessa Reiber, dpa)